'शादी के लिए नहीं मानी शिवानी, तो माथे में मरवा दी गोली', शिक्षिका की बहन का बड़ा खुलासा

BPSC Teacher Murder Case: अररिया में बीपीएससी शिक्षिका शिवानी वर्मा हत्याकांड में नया मोड़ आ गया है. बुधवार की देर रात पोस्टमार्टम के बाद मृतक शिक्षिका की बहन जुली वर्मा ने नरपतगंज थाना में आवेदन देकर बताया है कि करीब एक साल पहले इसी विद्यालय के एक शिक्षक की तरफ से मेरी बहन शिवानी पर शादी के लिए दबाव बनाया जा रहा था. जिसका विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी.

शिक्षिका की बहन का शिक्षक रंजीत कुमार वर्मा पर आरोप

शिक्षिका की बहन जुली वर्मा ने कहा कि उस वक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक को फोन से शिकायत भी की गई थी. प्रधानाध्यापक के आश्वासन के बावजूद भी कई दफा मेरी बहन का रास्ता रोककर ओवरटेक कर मेरी बहन का एक्सीडेंट कराने का प्रयास आरोपी शिक्षक रंजीत कुमार वर्मा की तरफ से कराया गया था.

बुधवार की सुबह मारी गई थी शिक्षिका को गोली

बता दें कि बुधवार की सुबह 9 बजे स्कूल जाने के दौरान अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने नरपतगंज थाना क्षेत्र के खाबदा कन्हैली गांव के शिव मंदिर के समीप बीपीएससी शिक्षिका शिवानी वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी. शिवानी वर्मा मध्य विद्यालय कन्हैली, नरपतगंज में शिक्षिका थी.

शिवानी वर्मा के पिता हैं पुलिस इंस्पेक्टर

शिवानी वर्मा के पिता उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सर्किल इंस्पेक्टर हैं. शिवानी वर्मा की दो बहन बिहार में ही सरकारी शिक्षिका हैं. बहन जुली वर्मा ने अपनी बहन के लिए इंसाफ की गुहार सरकार से लगाया है. वहीं, शिक्षक संघ के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर अररिया एसडीपीओ से मुलाकात की और अपराधियों के जल्द गिरफ्तारी की मांग की.

