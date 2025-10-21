टूटकर गिरा तार बना काल, करंट लगने से बाप-बेटे की मौत, जिम्मेदार कौन?

Bihar News: अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र के रमई गांव में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के कारण पिता-पुत्र की मौत हो गई. घटना मंगलवार को उस समय हुई जब गांव में बिजली का तार टूटकर पानी भरे गड्ढे में गिरा हुआ था. मृतक विद्यानंद मल्लिक शौच के लिए पानी लेने गए थे. इसी दौरान पानी में गिरा तार विद्यानंद मल्लिक को करंट लगा और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने पर मृतक के पुत्र मौके पर पहुंचे. पिता को पानी से बाहर निकालने के क्रम में उन्हें भी करंट लग गया, जिससे उनकी भी मौत घटनास्थल पर ही हो गई. इस दुखद घटना ने पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है.

फारबिसगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल अररिया भेजा. ग्रामीणों ने बताया कि यह बिजली का तार कई दिनों से टूट कर गड्ढे में पड़ा हुआ था, जिससे कई बार बिजली प्रभावित हो रही थी. उनका कहना है कि अगर समय रहते बिजली विभाग ने इस पर ध्यान दिया होता तो यह दुर्घटना टाली जा सकती थी.

घटना के बाद पूरे रमई गांव में मातम पसरा हुआ है. परिजन और गांववाले रो-रो कर बेहाल हैं. मृतकों के परिवार में शोक की लहर है और किसी भी तरह की सांत्वना पाना मुश्किल हो गया है. गांववासियों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली के टूटे तारों और लापरवाही के कारण यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि गंभीर चेतावनी है . उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं.

वहीं, पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बिजली विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. यह घटना अररिया जिले में बिजली सुरक्षा और विभाग की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े करती है. पूरे इलाके में सुरक्षा उपायों की अनुपस्थिति और जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता ने दो परिवारों का जीवन उजाड़ दिया है.

इनपुट: रवि कुमार

