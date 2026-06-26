/मुहर्रम पर सुलग उठा बिहार! अररिया, जमुई, पटना और समस्तीपुर में झड़प, उपद्रवियों ने पुलिस को भी बनाया निशाना

बाढ़ में मोहर्रम पर महिला के घर में घुसकर की मारपीट

पटना के बाढ़ अनुमंडल के चोंदी मोहल्ले में मोहर्रम पर विवाद हो गया. एक महिला के घर पर कुछ बदमाशों ने जमकर पत्थरबाजी और मारपीट की. महिला अंजुम अली का आरोप है कि मोहल्ले के कुछ लोगों ने इस बार बैठक कर सभी को मोहर्रम का ताजिया निकालने से रोक दिया था. अंजुम के पति जब सिपर बनाने के लिए घर से निकले, तब उनलोगों ने घर पर चढ़कर पत्थरबाजी की. अंजुम ने बताया कि हमज़ला, अनस, आसिम और ओसामा ने घर में मौजूद महिलाओं और बच्चों के साथ गाली गलौज और मारपीट की. इसके एक दिन पहले बदमाशों ने मोहर्रम के मातमी जुलूस में जाने पर मारपीट करने की धमकी दी थी. जब बाढ़ थाने में अंजुम के पति ने इसकी शिकायत की, तब बदमाशों ने उनके घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की.