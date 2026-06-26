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मुहर्रम पर सुलग उठा बिहार! अररिया, जमुई, पटना और समस्तीपुर में झड़प, उपद्रवियों ने पुलिस को भी बनाया निशाना

Muharram 2026: पटना के बाढ़ अनुमंडल के चोंदी मोहल्ले में मोहर्रम पर विवाद हो गया. एक महिला के घर पर कुछ बदमाशों ने जमकर पत्थरबाजी और मारपीट की. फारबिसगंज में मुहर्रम के अवसर पर भगदड़ जैसा माहौल उत्पन्न हो गया. इससे मौके पर अफरातफरी मच गई. जमुई में मोहर्रम जुलूस के दौरान दो जुलूस आमने-सामने आने से माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 26, 2026, 11:51 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:51 PM IST
मुहर्रम पर सुलग उठा बिहार! अररिया, जमुई, पटना और समस्तीपुर में झड़प, उपद्रवियों ने पुलिस को भी बनाया निशाना
Image Credit: (Photo-AI) बिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान कई जिलों में बवालSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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