/मुहर्रम पर सुलग उठा बिहार! अररिया, जमुई, पटना और समस्तीपुर में झड़प, उपद्रवियों ने पुलिस को भी बनाया निशाना

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बिहार के अलग-अलग जिलों में 26 जून, 2026 दिन शुक्रवार को मुहर्रम पर निकाले गए ताजिया जुलूस के दौरान कई जगहों पर हिंसक झड़प, पथराव और मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं. अररिया, जमुई, समस्तीपुर और पटना के बाढ़ में हुए इन उपद्रवों में पुलिस जवान समेत कई लोग घायल हो गए. हालात को बिगड़ता देख प्रशासन को अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा. चलिए जानते हैं कि राज्य के किन जिलों में बवाल हुआ.
अररिया जिले के फारबिसगंज में असामाजिक तत्वों ने की पत्थरबाजी
अररिया जिले के फारबिसगंज में मुहर्रम के अवसर पर भगदड़ जैसा माहौल उत्पन्न हो गया. इससे मौके पर अफरातफरी मच गई. बवाल होने के बाद जुलूस में करतब दिखा रहे विभिन्न अखाड़े के लोग भी आपस में उनके बीच लाठी-डंडे चलने लगे और मारपीट हुई. इस घटना में कई लोग घायल हो गए. मौके पर भगदड़ जैसे हालात बन गए. पुलिस को स्थिति काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी.
जानकारी के अनुसार, फारबिसगंज में जुम्मन चौक से निकलकर विभिन्न अखाड़ों का ताजिया जुलूस जब रेलवे स्टेशन के समीप पहुंचा. तभी कुछ लोगों ने जुम्मन चौक अखाड़े पर पथराव कर दिया. बताया जाता है कि दरभंगिया बस्ती की ओर से पत्थर चलाए गए. इससे अफरातफरी मच गई. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद एसडीओ अभय कुमार तिवारी, एसडीपीओ राजकिशोर कुमार, थानाध्यक्ष मनोज कुमार समेत अन्य पुलिस पराधिनाती सक्रिय हो गए और स्थिति को नियंत्रित किया. अधिकारियों ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए जुलूस को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया. हालांकि, कुछ ही देर बाद ही रनवे के समीप एक बार फिर तनाव की स्थिति बन गई.
बाढ़ में मोहर्रम पर महिला के घर में घुसकर की मारपीट
पटना के बाढ़ अनुमंडल के चोंदी मोहल्ले में मोहर्रम पर विवाद हो गया. एक महिला के घर पर कुछ बदमाशों ने जमकर पत्थरबाजी और मारपीट की. महिला अंजुम अली का आरोप है कि मोहल्ले के कुछ लोगों ने इस बार बैठक कर सभी को मोहर्रम का ताजिया निकालने से रोक दिया था. अंजुम के पति जब सिपर बनाने के लिए घर से निकले, तब उनलोगों ने घर पर चढ़कर पत्थरबाजी की. अंजुम ने बताया कि हमज़ला, अनस, आसिम और ओसामा ने घर में मौजूद महिलाओं और बच्चों के साथ गाली गलौज और मारपीट की. इसके एक दिन पहले बदमाशों ने मोहर्रम के मातमी जुलूस में जाने पर मारपीट करने की धमकी दी थी. जब बाढ़ थाने में अंजुम के पति ने इसकी शिकायत की, तब बदमाशों ने उनके घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की.
जमुई के गांधी चौक पर मोहर्रम जुलूस के दौरान बवाल
जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र स्थित गांधी चौक के समीप शुक्रवार की शाम मोहर्रम (ताजिया) जुलूस के दौरान दो जुलूस आमने-सामने आने से माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया. पुरानी बाजार और गौगाकुरा गांव के जुलूस के आमने-सामने आते ही पहले कहासुनी हुई, फिर देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव और मारपीट शुरू हो गई. घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और कई वाहनों के शीशे भी क्षतिग्रस्त हो गए.
घटना में एक पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं. घायलों की पहचान पुरानी बाजार निवासी असलम अंसारी, राजू अंसारी, छोटू अंसारी, सदाम, सलमान और सबाज हुसैन के रूप में हुई है. वहीं नाजिश आलम का इलाज एक निजी क्लीनिक में चल रहा है. दूसरे पक्ष के घायलों की आधिकारिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ. राज ने गंभीर रूप से घायल असलम अंसारी को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जमुई सदर अस्पताल रेफर कर दिया.
अस्पताल में भर्ती घायल असलम अंसारी ने आरोप लगाया कि पुरानी बाजार से ताजिया जुलूस निकल रहा था. इसी दौरान गौगाकुरा की झांकी वहां पहुंची और दूसरी ओर से अचानक पथराव शुरू कर दिया गया. उन्होंने मेराज, सरफराज सहित अन्य लोगों पर मारपीट का भी आरोप लगाया. घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ राजेश कुमार, एसआई छेबर राम, नीतीश कुमार और धर्मेंद्र कुमार सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया. एहतियातन पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है.
पूरे मामले पर झाझा थाना प्रभारी मिंटू सिंह ने बताया कि ताजिया जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच ईंट-पत्थर चलने की सूचना मिली है. दोनों पक्ष एक-दूसरे पर पथराव का आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि दो-तीन लोगों के घायल होने की सूचना पुलिस को भी प्राप्त हुई है. फिलहाल, किसी भी पक्ष की ओर से थाने में लिखित आवेदन नहीं दिया गया है. आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, पुलिस अपने स्तर से पूरे घटनाक्रम की छानबीन में जुटी हुई है.
समस्तीपुर में मुहर्रम जुलूस में दो पक्षों में झड़प, पुलिस टीम पर लाठी-डंडों से हमला
समस्तीपुर जिले के मथुरापुर थाना क्षेत्र के रामनगर सारी गांव में मुहर्रम जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच हुआ विवाद हिंसक हो गया. झड़प की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस-प्रशासन की टीम पर उग्र लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिस जवान घायल हो गए. घायल जवान को इलाज के लिए समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.
जानकारी के अनुसार, रामनगर सारी गांव में मुहर्रम जुलूस निकाले जाने के दौरान किसी बात को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. विवाद बढ़ने की सूचना मिलने पर मथुरापुर थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराने का प्रयास किया. इसी दौरान उग्र भीड़ ने पुलिस को निशाना बनाते हुए लाठी-डंडों से हमला कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही जिले के विभिन्न थानों से अतिरिक्त पुलिस बल को रामनगर सारी गांव भेजा गया. भारी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती के बाद स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है. एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस बल की तैनाती जारी है और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है.
सीतामढ़ी में ताजिया जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट
सीतामढ़ी में ताजिया जुलूस के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट की घटना हुई है. इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी-डंडे भी चले है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है. बताया जा रहा है परिहार प्रखंड के महुआवा और महादेवपट्टी गांव का ताजिया जब जगदर गांव में रैन पर पहुंचा, तो दोनों पक्षों के बीच ताजिया आगे बढ़ाने को लेकर झड़प हो गई और दोनों पक्षों के बीच तकरीबन आधे घंटे तक मारपीट की घटना होती रही. लोग एक दूसरे को दौड़ा-दौड़ा कर लाठी-डंडे से पीटते नजर आए.
अररिया से कुमार नितेश, समस्तीपुर मनटुन रॉय, बाढ़ से चंदन, जमुई से अभिषेक निरला और सीतामढ़ी से त्रिपुरारी शरण की रिपोर्ट