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पटना के बाद अररिया में भी विरोध-प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कांग्रेसियों ने किया पुतला दहन

केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और राहुल गांधी को हिरासत में लेने को लेकर दिल्ली के बाद अब बिहार में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. राजधानी पटना के बाद अब अररिया में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया.

Edited By:K Raj MishraReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 22, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:21 PM IST
पटना के बाद अररिया में भी विरोध-प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कांग्रेसियों ने किया पुतला दहन
Image Credit: अररिया में कांग्रेसियों का विरोध-प्रदर्शन (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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