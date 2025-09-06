बाइक सवार 3 युवक काल के गाल में समाए, फारबिसगंज में दिल दहला देने वाला हादसा

Forbesganj Road Accident: अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड के जोगबनी थानाक्षेत्र के किसान चौक पर शुक्रवार की देर रात एक बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे बाइक पर सवार तीन युवक की दर्दनाक मौत हो गई. हालांकि, स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घटनास्थल से दो युवकों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल फारबिसगंज ले गए. जहां चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

मृतकों में इंजार उम्र 25 वर्ष पिता मोहम्मद मुस्तकीम, जासीम उम्र 24 वर्ष पिता मोहम्मद मुख्तार और साहिल उम्र 26 वर्ष पिता मुबारक तीनों निवासी मधुरा वार्ड संख्या 12 थाना जोगबनी शामिल है. बताया जा रहा है कि तीनों युवक गैरेज मिस्त्री का काम करते थे. तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर अपने घर मधुरा से गढ़हा चौक स्थित गैरेज जा रहे थे. अचानक किसान चौक के समीप बाइक अनियंत्रित हो गया. जिसके कारण बाइक सड़क के किनारे एक पेड़ से टकरा गई.

बाइक पर सवार तीनों युवक सड़क के किनारे एक पानी के गड्ढे में जा गिरे. बताया जाता है कि एक युवक शाहिद की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने इंजार और जासिम को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल फारबिसगंज पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सक दोनों युवक को मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि जासिम का विवाह एक वर्ष पहले हुआ था. जबकि उक्त दोनों युवक अविवाहित थे.

घटना के बाद अस्पताल पहुंचे स्वजनों और ग्रामीणों ने मृतक युवकों के शव का पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया और उसे लेकर अपने घर चले गए. वहीं, अनुमंडल अस्पताल पहुंचे एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा ने बताया कि सड़क दुर्घटना में तीन युवक के मौत होने की जानकारी प्राप्त हुई है. उन्होंने बताया कि मृतक के स्वजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से मना किया है. उन्होंने आगे की कार्रवाई किए जाने की बात कही है.

रिपोर्ट: कुमार नितेश

