Araria weather: पछुआ हवा और शीतलहर से कांपा फारबिसगंज, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित

Araria weather: बिहार के फारबिसगंज में बीते कुछ दिनों से तेज पछुआ हवा के साथ घने कोहरे ने ठंड का असर और भी बढ़ा दिया है. लगातार चल रही सर्द हवाओं के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. सुबह और देर रात तक सफेद कोहरे की मोटी चादर छाई रहने से दृश्यता काफी कम हो गई है. लोग ठंड और कोहरे के दोहरे प्रहार से बचने के लिए घरों में दुबकने को मजबूर हैं, वहीं बुजुर्गों और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है.

कोहरे का असर यातायात पर

घने कोहरे का सीधा असर फोरलेन समेत अन्य प्रमुख सड़कों पर भी साफ दिखाई दे रहा है. कम दृश्यता के कारण वाहनों की रफ्तार थम सी गई है और दुर्घटना की आशंका के चलते वाहन चालक बेहद सतर्क होकर गाड़ियां चला रहे हैं. कई जगहों पर सुबह के समय सड़कें लगभग सुनसान नजर आ रही हैं. यात्री बसों और निजी वाहनों की आवाजाही भी कम हो गई है, जिससे दैनिक जीवन और आवागमन पर व्यापक असर पड़ा है.

ठंड से ठिठुरते लोग

भीषण ठंड के कारण लोग अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं. इसका असर बाजारों और व्यावसायिक गतिविधियों पर भी देखने को मिल रहा है, जहां दिनभर सन्नाटा पसरा रहता है. गरीब, असहाय और दिहाड़ी मजदूरों के लिए यह ठंड बड़ी चुनौती बन गई है. खासकर रात के समय ठंड का प्रकोप और बढ़ जाता है, जिससे खुले में रहने वाले लोगों की मुश्किलें दोगुनी हो गई हैं.

अलाव व्यवस्था पर सवाल

ठंड से बचाव के लिए नगर परिषद द्वारा की जाने वाली अलाव व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. आरोप है कि भीषण ठंड के बावजूद अलाव के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है. अनुमंडलीय अस्पताल, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त अलाव की व्यवस्था नहीं होने से लोग किसी तरह ठिठुरते हुए रात बिताने को मजबूर हैं. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द ठोस कदम उठाने और ठंड से राहत के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है.

रिपोर्ट: कुमार नितेश