Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3051375
Zee Bihar JharkhandAraria

फारबिसगंज में ठंड का कहर, अलाव व्यवस्था नहीं होने से जूझ रही जनता, Z Media की खबर से जागा प्रशासन

Farbisganj Cold Wave: फारबिसगंज में कड़ाके की ठंड के बीच नगर परिषद ने अलाव की व्यवस्था शुरू की, लेकिन यह अभी भी अधूरी और नाकाफी साबित हो रही है. रेलवे स्टेशन, अस्पताल और बस स्टैंड जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर लोग ठंड से बचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 24, 2025, 07:23 AM IST

Trending Photos

फारबिसगंज में ठंड का कहर, अलाव व्यवस्था नहीं होने से जूझ रही जनता, Z Media की खबर से जागा प्रशासन
फारबिसगंज में ठंड का कहर, अलाव व्यवस्था नहीं होने से जूझ रही जनता, Z Media की खबर से जागा प्रशासन

Farbisganj Cold Wave: बिहर के फारबिसगंज में कड़ाके की ठंड के बीच जी मीडिया की लगातार खबरों का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है. जी बिहार झारखंड पर अलाव की व्यवस्था नहीं होने को लेकर दिखाई जा रही खबरों के बाद नगर परिषद हरकत में आई और शहर के अलग-अलग इलाकों में अलाव की व्यवस्था शुरू की गई. हालांकि, यह व्यवस्था अभी भी अधूरी और नाकाफी साबित हो रही है, खासकर रेलवे स्टेशन, अस्पताल और बस स्टैंड जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर.

बीते कुछ दिनों से तेज पछुआ हवा के साथ तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है. ठंड के बढ़ते प्रकोप और कनकनी ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. सुबह और देर रात के समय ठंड का असर सबसे अधिक देखने को मिल रहा है. ऐसे में गरीब, मजदूर, यात्री और मरीजों के परिजनों के लिए अलाव ही ठंड से बचने का एकमात्र सहारा है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली ही नहीं बिहार की हवा भी हुई जहरीली! पटना में बिना मास्क ना निकलें बाहर

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद ने अलाव के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई है. रेलवे स्टेशन और अस्पताल परिसर में अलाव की संख्या बेहद कम है, जिससे सैकड़ों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. देर रात विभिन्न जगहों के लिए ट्रेन पकड़ने आए यात्रियों को ठंड से बचने के लिए खुद लकड़ी और कचरा जलाकर अस्थायी अलाव की व्यवस्था करते देखा गया, जो प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े करता है.

अस्पताल परिसर में भी मरीजों और उनके परिजनों को पर्याप्त अलाव नहीं मिलने से भारी दिक्कत हो रही है. ठंड के कारण बीमार लोगों की हालत और खराब होने का खतरा बना हुआ है. वहीं, बस स्टैंड पर रात गुजारने वाले यात्रियों के लिए भी हालात बेहद मुश्किल हैं. स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि नगर परिषद तुरंत रेलवे स्टेशन, अस्पताल, बस स्टैंड और अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर पर्याप्त संख्या में अलाव की व्यवस्था करे, ताकि भीषण ठंड में लोगों को राहत मिल सके. जी मीडिया की खबरों के बाद शुरुआत तो हुई है, लेकिन अब जरूरत है ठोस और प्रभावी कार्रवाई की.

रिपोर्ट: कुमार नितेश

TAGS

Farbisganj Cold WaveBihar Weather

Trending news

Farbisganj Cold Wave
फारबिसगंज में ठंड का कहर, अलाव व्यवस्था नहीं होने से जूझ रही जनता
Nawada News
नवादा में मॉब लिंचिंग की घटना पर बरसे कौशल यादव, बोले- अपराधियों का कोई मजहब-जात नही
Bihar News
धान खरीद सिस्टम फेल! भभुआ के महेसुआ गांव में खलिहानों में सड़ती फसल
Bihar Weather
घने कोहरे की चादर में लिपटा बिहार, नालंदा समेत 7 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट
Munger News
Munger News: पत्नी की अर्थी निकलने से पहले पति ने भी तोड़ा दम
siwan news
Siwan News: सीवान में भ्रष्ट SI को 40 हजार घूस लेते निगरानी टीम ने किया गिरफ्तार
patna news
पटना में अशरफी राय हत्याकांड का हुआ पर्दाफास, प्रॉपर्टी विवाद में कराई गई थी हत्या
Bihar News
IPS Promotion Bihar: बिहार में 43 IPS अधिकारियों को प्रमोशन, कुंदन कृष्णन बने डीजी
Deputy CM vijay sinha
एक्शन मोड में डिप्टी सीएम, भूमि विवाद सुलझाने के लिए विभाग ने जारी किया सख्त निर्देश
Bettiah news
बेतिया GMCH में जीविका दीदियों पर जूनियर डॉक्टरों द्वारा हमला मामले में बड़ी कार्रवाई