फारबिसगंज में ठंड का कहर, अलाव व्यवस्था नहीं होने से जूझ रही जनता, Z Media की खबर से जागा प्रशासन

Farbisganj Cold Wave: बिहर के फारबिसगंज में कड़ाके की ठंड के बीच जी मीडिया की लगातार खबरों का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है. जी बिहार झारखंड पर अलाव की व्यवस्था नहीं होने को लेकर दिखाई जा रही खबरों के बाद नगर परिषद हरकत में आई और शहर के अलग-अलग इलाकों में अलाव की व्यवस्था शुरू की गई. हालांकि, यह व्यवस्था अभी भी अधूरी और नाकाफी साबित हो रही है, खासकर रेलवे स्टेशन, अस्पताल और बस स्टैंड जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर.
बीते कुछ दिनों से तेज पछुआ हवा के साथ तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है. ठंड के बढ़ते प्रकोप और कनकनी ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. सुबह और देर रात के समय ठंड का असर सबसे अधिक देखने को मिल रहा है. ऐसे में गरीब, मजदूर, यात्री और मरीजों के परिजनों के लिए अलाव ही ठंड से बचने का एकमात्र सहारा है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद ने अलाव के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई है. रेलवे स्टेशन और अस्पताल परिसर में अलाव की संख्या बेहद कम है, जिससे सैकड़ों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. देर रात विभिन्न जगहों के लिए ट्रेन पकड़ने आए यात्रियों को ठंड से बचने के लिए खुद लकड़ी और कचरा जलाकर अस्थायी अलाव की व्यवस्था करते देखा गया, जो प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े करता है.
अस्पताल परिसर में भी मरीजों और उनके परिजनों को पर्याप्त अलाव नहीं मिलने से भारी दिक्कत हो रही है. ठंड के कारण बीमार लोगों की हालत और खराब होने का खतरा बना हुआ है. वहीं, बस स्टैंड पर रात गुजारने वाले यात्रियों के लिए भी हालात बेहद मुश्किल हैं. स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि नगर परिषद तुरंत रेलवे स्टेशन, अस्पताल, बस स्टैंड और अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर पर्याप्त संख्या में अलाव की व्यवस्था करे, ताकि भीषण ठंड में लोगों को राहत मिल सके. जी मीडिया की खबरों के बाद शुरुआत तो हुई है, लेकिन अब जरूरत है ठोस और प्रभावी कार्रवाई की.
रिपोर्ट: कुमार नितेश