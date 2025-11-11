फारबिसगंज में भिड़े NDA-महागठबंधन कार्यकर्ता! वोटिंग के बीच बूथ पर झड़प, पुलिस ने स्थिति को संभाला

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के वोट पड़ना शुरू हो चुके हैं. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को हो चुकी है, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग आज यानि 11 नवंबर को हो रहे हैं. मतदाता लगातर वोट करने के लिए लगे हुए हैं. वहीं एक तरफ झड़प की खबर सामने आ रही है. फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के फारबिसगंज कॉलेज बूथ पर एनडीए और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गयी है.
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा में चल रहे मतदान के बीच, फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के फारबिसगंज कॉलेज बूथ पर एनडीए और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गयी है. जिसके बाद प्रशासन ने स्तिथि को संभाला. बता दें कि कॉलेज बूथ पर महागठबंधन प्रत्याशी के गाड़ी पर पार्टी का झंडा लगा हुआ था. जिसका विरोध एनडीए के कार्यकर्ताओं ने किया. बता दें कि इसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं. जिस वक्त यह झड़प हुई उस वक्त महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज विश्वास और एनडीए के प्रत्याशी मंचन केशरी उसी जगह मौजूद थे. हालांकि फिलहाल प्रशासन ने पार्टी का झंडा लगे महागठबंधन प्रत्याशी की गाड़ी को जब्त कर लिया गया है.
इससे पहले चरण में बिहार के उपमुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने कहा, "ये राजद के गुंडे हैं. NDA सत्ता में आ रही है. ये गुंडे मुझे गांव में जाने नहीं दे रहे हैं. बता दें कि राजद समर्थकों ने उपमुख्यमंत्री और लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा की कार को घेर लिया था. चप्पल फेंकी और "मुर्दाबाद" के नारे लगाते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया. वहीं मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं.
बता दें कि दूसरे और अंतिम चरण में सुबह 9 बजे तक लगभग 14.55% मतदान दर्ज किया गया. वहीं अररिया-15.34, अरवल-14.95, औरंगाबाद-15.43, बांका-15.14, भागलपुर-13.43, गया-15.97, जहानाबाद-13.81, जमुई-15.77, कैमूर-15.08, कटिहार-13.77, किशनगंज-15.81, मधुबनी-13.25, नवादा- 13.46, पश्चिम चंपारण- 15.04, पूर्णिया-15.54, पूर्वी चंपारण-14.11, रोहतास-14.16, शिवहर-13.94, सीतामढ़ी- 13.49 और सुपौल-14.85 में अभी तक वोटिंग हो चुकी है.
गौरतलब है कि बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.
