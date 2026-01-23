पुल बननी थी नदी पर लेकिन बना दिया खेत में, किशनगंज का इंजीनियर तो अररिया वाले का 'साढ़ू' निकल गया!

4 अगस्त, 2024 को अररिया से एक खबर आई थी, जिसमें खेत में पुल बनाने का अनोखा कारनामा सामने आया था. अब 23 जनवरी, 2026 को किशनगंज से ऐसी ही एक खबर आई है. यहां के इंजीनियर ने भी वहीं काम किया है. दोनों इंजीनियरों ने एक समान काम किया है. हो सकता है, एक ही जगह से पढ़ाई भी की हो. किशनगंज में जहां पुल बनाया गया है, वहां न नदी है और ना ही नाला है, फिर पता नहीं इंजीनियर ने कैसे वहां पुल बना डाला.

केवल इंजीनियर की गलती नहीं...

इस पर तो एक ही बात सामने आती है: गई भैंसिया पानी में. मतलब मेहनत तो बर्बाद हुआ ही, सरकार का पैसा भी गया. इसमें केवल इंजीनियर को दोष देना भी सही नहीं है, क्योंकि जब ये पुल पास हुआ होगा तो इसमें विकास विभाग से जुड़े तमाम अधिकारियों ने भौतिक सत्यापन भी किया होगा. भौतिक सत्यापन में क्या अधिकारियों को समझ में नहीं आया कि यह पुल कहां, क्यों और कैसे बनाया जा रहा है. यह तो फंड खपाने की एक जुगत भर लगती है. बाकी कुछ नहीं. जिला प्रशासन से लेकर ब्लॉक के अधिकारियों की भी इसमें मिलीभगत रही होगी. इंजीनियर बेचारे ने तो पास किया हुआ प्रोजेक्ट बस बना डाला, यही उसकी गलती है.

किशनगंज जिले के टेउसा पंचायत के धूमबस्ती और ढ़ेकसरा गांव के बीचों बीच रमजान नदी बहती है. दोनों गांवों को जोड़ने के लिए पांच साल पहले पूर्व मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत लाखों रुपए खर्च कर पुल का निर्माण तो किया गया, लेकिन यह पुल नदी के ऊपर नहीं बनाकर सीधे खेत में ही बना दिया गया. इस पुल के नीचे नदी या नाला बहता आपको नजर नहीं आएगा. किसान पुल के नीचे खेतीबाड़ी करते जरूर दिख जाएंगे. गांव वालों का कहना है कि यह पुल किसी काम का नहीं है और इसे बनाने के पीछे सिर्फ सरकारी धन लूटना ही मकसद रहा होगा. किशनगंज जिला पदाधिकारी विशाल राज से जब इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने जांच कराने की बात कही, लेकिन भ्रष्टाचार का ऐसा गजब कारनामा देखकर डीएम साहब भी हैरान हैं.

अररिया के रानीगंज में भी हो चुका है ऐसा कांड

अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के परमानंदपुर गांव में भी बीच खेत में लाखों रुपये खर्च कर एक पुल का निर्माण किया गया था. 4 अगस्त, 2024 को यह मामला सामने आया था और बहुत वायरल हुआ था. परमानंदपुर गांव में पुल तक जाने के लिए न तो सड़क बनाई गई और न ही अप्रोच पथ का निर्माण कराया गया. बीच खेत में बनाया गया पुल लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है.

किस योजना से यह पुल बनाया गया है, उसका बोर्ड भी नहीं लगाया गया था. यह पुल ग्रामीण कार्य विभाग ने बनाया है. ग्रामीण इस बात से हैरान हैं कि पुल तक जाने के लिए दोनों तरफ जब सड़क हीं नहीं है तो भला ऐसे पुल का क्या करें?

