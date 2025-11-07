Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2992531
Zee Bihar JharkhandAraria

सरकार बनाइए और सरकारी नौकरी पाइए, अररिया में तेजस्वी यादव ने किया वादा

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रचार तेज होने के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अररिया के रानीगंज, जोकीहाट और सिकटी में ताबड़तोड़ रैलियों को संबोधित किया. महागठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते हुए उन्होंने NDA सरकार पर हमला बोला. युवाओं को नौकरी और महिलाओं को 'माई-बहन मान' योजना के तहत 30,000 रुपये देने का वादा किया.

 

|Last Updated: Nov 07, 2025, 04:05 PM IST

Trending Photos

सरकार बनाइए और सरकारी नौकरी पाइए, अररिया से गरजे तेजस्वी यादव
सरकार बनाइए और सरकारी नौकरी पाइए, अररिया से गरजे तेजस्वी यादव

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में तेज होते प्रचार के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ताबड़तोड़ चुनावी सभा कर रहे है. तेजस्वी यादव ने मंगलवार को अररिया के तीन विधानसभा क्षेत्रों—रानीगंज, जोकीहाट और सिकटी में चुनावी रैलियां कीं और महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की है. सबसे पहले तेजस्वी यादव ने रानीगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अविनाश मंगलम के समर्थन में लाल जी हाई स्कूल मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि बिहार में वास्तविक परिवर्तन तभी आएगा जब रोजगार व शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी. 

रानीगंज की सभा के बाद तेजस्वी ने जोकीहाट का रुख किया, जहां उन्होंने राजद प्रत्याशी शाहनवाज आलम के पक्ष में प्रचार किया और सोहन्दर में आयोजित जनसभा में भाजपा और एनडीए सरकार पर तीखे प्रहार किए. इसके बाद तेजस्वी यादव ने सिकटी विधानसभा क्षेत्र में वीआईपी के प्रत्याशी हरिनारायण प्रामामिक के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया. उन्होंने कही कि महागठबंधन की सरकार बनते ही बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा किया जाएगा. तेजस्वी ने दोहराया कि पहले हमारी सरकार बनाईये फिर सरकारी नौकरी पाएये.

ये भी पढ़ें: बिहार के लिए क्या किए हैं, आना और फोटो खिंचवा कर चले जाना: संजय झा

Add Zee News as a Preferred Source

सभा के दौरान तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के चुनाव अभियान पर भी निशाना साधा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मैंने ने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है. मेरे एक हेलीकॉप्टर के मुकाबले नरेंद्र मोदी ने 30 हेलीकॉप्टर लगा दिए हैं, लेकिन जनता सच्चाई समझती है. उनके इस बयान पर भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी.

महिलाओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने बड़ा वादा किया. उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार की महिलाओं के खाते में 'माई-बहन मान' योजना के तहत 30,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि यह राशि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और पारिवारिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा.

इनपुट: रवि कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
सरकार बनाइए और सरकारी नौकरी पाइए, अररिया में तेजस्वी यादव ने किया वादा
Bihar Vidhansabha Chunav 2025
जो लोग गुना-भाग कर रहे, उनके सारे हिसाब 14 नवंबर को फेल होंगे: गिरिराज सिंह
PM Modi in aurangabad
'भैया की सरकार आई तो कट्टा-फिरौती...', पीएम मोदी ने किया बिहार की जनता को सतर्क
bihar chunav 2025
मुकेश सहनी के कार्यक्रम की गलत जानकारी देने पर RO का नोटिस, कांग्रेस प्रत्याशी घिरे
Munger News
राजद समर्थक ने पूरे परिवार को लाठी-डंडे से पीटा, पुलिस की जांच में निकला ये एंगल
bihar chunav 2025
बिहार में NDA की प्रचंड लहर! BJP रैलियों में उमड़ा जनसैलाब: दिनेश शर्मा
Bihar Vidhansabha Chunav 2025
Bihar Chunav 2025: जो पार्टी विकास को लेकर होगी गंभीर, हम उसका साथ देंगे: तेजप्रताप
bihar chunav 2025
वोट किसे दिया? इतना पूछा और जवाब मिलते ही दलितों पर टूट पड़े राजद कार्यकर्ता
Bihar chunav 2025
बिहार में वोटिंग को लेकर बड़ा आरोप! राहुल गांधी ने कहा; फर्जी वोटर लिस्ट से धोखाधड़ी
bihar chunav 2025
“बिहार में जनता नहीं चाहती जंगलराज की वापसी”, रवि त्रिपाठी का विपक्ष पर बड़ा हमला!