सरकार बनाइए और सरकारी नौकरी पाइए, अररिया में तेजस्वी यादव ने किया वादा

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में तेज होते प्रचार के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ताबड़तोड़ चुनावी सभा कर रहे है. तेजस्वी यादव ने मंगलवार को अररिया के तीन विधानसभा क्षेत्रों—रानीगंज, जोकीहाट और सिकटी में चुनावी रैलियां कीं और महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की है. सबसे पहले तेजस्वी यादव ने रानीगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अविनाश मंगलम के समर्थन में लाल जी हाई स्कूल मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि बिहार में वास्तविक परिवर्तन तभी आएगा जब रोजगार व शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी.

रानीगंज की सभा के बाद तेजस्वी ने जोकीहाट का रुख किया, जहां उन्होंने राजद प्रत्याशी शाहनवाज आलम के पक्ष में प्रचार किया और सोहन्दर में आयोजित जनसभा में भाजपा और एनडीए सरकार पर तीखे प्रहार किए. इसके बाद तेजस्वी यादव ने सिकटी विधानसभा क्षेत्र में वीआईपी के प्रत्याशी हरिनारायण प्रामामिक के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया. उन्होंने कही कि महागठबंधन की सरकार बनते ही बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा पूरा किया जाएगा. तेजस्वी ने दोहराया कि पहले हमारी सरकार बनाईये फिर सरकारी नौकरी पाएये.

सभा के दौरान तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए के चुनाव अभियान पर भी निशाना साधा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मैंने ने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है. मेरे एक हेलीकॉप्टर के मुकाबले नरेंद्र मोदी ने 30 हेलीकॉप्टर लगा दिए हैं, लेकिन जनता सच्चाई समझती है. उनके इस बयान पर भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी.

महिलाओं को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने बड़ा वादा किया. उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार की महिलाओं के खाते में 'माई-बहन मान' योजना के तहत 30,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि यह राशि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और पारिवारिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा.

