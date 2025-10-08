Advertisement
बिहार के 'सिंघम' की अब राजनीति में एंट्री, पूर्व IPS शिवदीप लांडे दो सीटों से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे भी मैदान में होंगे. उन्होंने सोशल मीडिया लाइव पर बताया कि वे मुंगेर की जमालपुर और अररिया सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 08, 2025, 10:11 PM IST

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में इस बार एक अलग तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा. बिहार में सिंघम नाम से मशहूर पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे अब राजनीति के मैदान में उतर चुके हैं. उन्होंने सोशल मीडिया लाइव के जरिए घोषणा की कि वे इस बार दो सीटों से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे. इनमें मुंगेर की जमालपुर सीट और अररिया विधानसभा सीट शामिल हैं.

शिवदीप लांडे 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं. पिछले साल सितंबर 2024 में उन्होंने पूर्णिया आईजी रहते हुए पुलिस सेवा से इस्तीफा दिया था. इस्तीफा देते समय उनका कहना था कि अब वे सीधे जनता की सेवा करना चाहते हैं और राजनीति के जरिए बदलाव लाना उनका मकसद है. पुलिस सेवा में रहते हुए उन्होंने कई बार अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और इसी वजह से उन्हें "बिहार का सिंघम" कहा जाने लगा.

अपने कार्यकाल के दौरान शिवदीप लांडे ने पटना, मुंगेर, अररिया और पूर्णिया जैसे संवेदनशील जिलों में तैनाती पाई. 2011 में बतौर एसपी अररिया में उनकी सख्ती के किस्से आज भी चर्चा में रहते हैं. कई बार उन्होंने सफेदपोश अपराधियों तक को कानून के शिकंजे में कस दिया. जब उनका तबादला पटना से अररिया किया गया था, तो आम लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर उनका समर्थन जताया था.

आईपीएस सेवा छोड़ने के बाद उन्होंने अप्रैल 2025 में 'हिंद सेना' नाम का संगठन बनाया. हालांकि यह राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत नहीं हो सका, इसी कारण वे फिलहाल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतर रहे हैं. उनका मानना है कि संगठन के जरिए वे समाज में युवाओं और आम जनता को जोड़कर भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं.

शिवदीप लांडे सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहते हैं. फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं. उनकी पोस्ट और लाइव कार्यक्रमों के जरिए वे जनता से सीधा संवाद करते हैं. यही वजह है कि राजनीति में उतरने के बाद उन्हें एक अलग तरह का जनसमर्थन मिल रहा है. उनके समर्थक उन्हें भ्रष्टाचार और अपराध विरोधी चेहरा मानते हैं, वहीं आलोचक कहते हैं कि उनकी सख्ती कई बार विवादों की वजह भी बनी.

लांडे की राजनीति में एंट्री बिहार की सियासत में नई हलचल लेकर आई है. जनता और राजनीतिक दल दोनों की नजर अब इस बात पर टिकी है कि यह सुपरकॉप नेता के तौर पर कितना सफल साबित होते हैं. क्या लोग उन्हें वही समर्थन देंगे जो उन्होंने बतौर आईपीएस अधिकारी हासिल किया था या फिर चुनावी मैदान में उन्हें कड़ा मुकाबला झेलना पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

