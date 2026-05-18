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देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट का कहर, अररिया के 4 मजदूरों की मौत, गांव में पसरा सन्नाटा

मध्य प्रदेश के देवास में 14 मई को एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट में बिहार के अररिया जिले के 4 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 7 अन्य घायल हैं और एक लापता है. मृतकों में नरपतगंज प्रखंड के गोखलापुर और मानिकपुर पंचायत के दो-दो मजदूर शामिल हैं. इस हादसे के बाद पीड़ित परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 18, 2026, 05:49 PM IST

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नरपतगंज के गोखलापुर और मानिकपुर के परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल
नरपतगंज के गोखलापुर और मानिकपुर के परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल

मध्य प्रदेश के देवास में 14 मई को एक पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण ब्लास्ट के कारण बिहार के अररिया जिले में मातम छा गया है. इस दर्दनाक हादसे में अब तक अररिया जिले के 4 गरीब मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. इनके अलावा एक मजदूर अभी भी लापता है, जिसका कुछ पता नहीं चल पाया है.

इस भयानक हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों में अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड के गोखलापुर गांव के 2 मजदूर और मानिकपुर पंचायत के 2 मजदूर शामिल हैं. घटना की खबर जैसे ही गांव में पहुंची, वैसे ही पूरे इलाके में कोहराम मच गया. गांव के हर व्यक्ति की आंखें नम हैं और चारों तरफ चीख-पुकार मची हुई है. पीड़ित परिवारों के लोग अपने अपनों के शव और घायलों की आस में रोते-बिलखते हुए सड़कों पर ही आकर बैठ गए हैं.

हादसे के वक्त पटाखा फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे नीरज पासवान की किस्मत अच्छी थी कि वह इस धमाके में बच गए, लेकिन उनकी आंखों के सामने जो हुआ वह बेहद खौफनाक था. विस्फोट के समय नीरज के भाई धीरज पासवान भी वहीं काम कर रहे थे. धमाके के बाद नीरज की गोद में ही उनके सगे भाई धीरज पासवान ने तड़प-तड़पकर अपना दम तोड़ दिया. अपने भाई की लाश को लेकर वापस गांव पहुंचे नीरज ने रोते हुए वहां का खौफनाक मंजर बयां किया.

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नीरज ने बताया कि उसके सामने ही अचानक बहुत जोरदार विस्फोट हुआ था, जिससे उसका दिमाग कुछ देर के लिए बिल्कुल सुन्न हो गया और उसे कुछ समझ नहीं आया. जब वह थोड़ा संभला और उसने आस-पास देखा, तो वहाँ काम कर रहे लोग बुरी तरह से झुलसी और जली हुई हालत में इधर-उधर तड़प रहे थे और गिरे हुए थे. उसी मलबे के बीच उसका भाई धीरज भी गंभीर हालत में पड़ा था, जिसने नीरज की गोद में ही अपनी आखिरी सांस ली.

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इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद एक और बड़ी बात सामने आई है. अररिया के इन मासूम मजदूरों को काम दिलाने के बहाने मध्य प्रदेश की इस पटाखा फैक्ट्री तक ले जाने वाले मुख्य ठेकेदार मोहम्मद आजाद पर गंभीर आरोप लग रहे हैं. घटना के बाद से ही आरोपी ठेकेदार मोहम्मद आजाद मौके से फरार हो गया है और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है.

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