/बुर्का...भूतिया डांस और अश्लील गाना, अररिया के कोचिंग सेंटर का वीडियो वायरल, थाने पहुंचा मामला

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बिहार के अररिया जिला में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे इस वीडियो में छात्राओं को हिजाब पहनकर अश्लील गाने पर डांस करते देखा जा सकता है. बताया जा रहा है कि यह वीडियो एक कोचिंग सेंटर का है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला थाने तक पहुंच गया है और प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है.
प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग
दरअसल, अररिया के फारबिसगंज स्थित एससीपी कोचिंग संस्थान में टीचर्स डे के मौके पर हुए कार्यक्रम में कथित भूतिया डांस में पहने गए कपड़ों को लेकर बवाल मचा हुआ है. कार्यक्रम से संबंधित कथित वायरल वीडियो और सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी को लेकर अररिया जिला कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष सैफ अली खान ने फारबिसगंज थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
'मुस्लिम समुदाय की धार्मिक पहचान और भावनाओं को ठेस पंहुचा'
थानाध्यक्ष को दिए आवेदन में सैफ अली खान ने आरोप लगाया है कि वायरल वीडियो में मुस्लिम पहचान से जुड़े बुर्का/हिजाब जैसे परिधान में छात्राओं को आपत्तिजनक गीत पर प्रस्तुति करते हुए दिखाया गया है. इस तरह की प्रस्तुति से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक पहचान और भावनाओं को ठेस पंहुचा है. ऐसा करने वालों को खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
मुस्लिम समुदाय और सामाजिक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया
बता दें कि मामला टीचर्स डे के मौका है. अररिया के फारबिसगंज में एक कोचिंग सेंटर में छात्राओं को हिजाब पहनाकर डांस करवाने का आरोप लगा है.इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुस्लिम समुदाय और सामाजिक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया है. साथ ही हिजाब का अपमान करने धार्मिक भावनांओं को ठेस पहुंचाने वाली कोचिंग सेंटर पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.