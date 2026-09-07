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बुर्का...भूतिया डांस और अश्लील गाना, अररिया के कोचिंग सेंटर का वीडियो वायरल, थाने पहुंचा मामला

Araria News: अररिया में छात्राओं को हिजाब पहनाकर अश्लील गाने पर डांस करवाने पर बवाल मच गया है. भूतिया डांस में बुर्का/हिजाब जैसे परिधान में छात्राओं को आपत्तिजनक गीत पर प्रस्तुति करते हुए दिखाया गया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 07, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 05:33 PM IST
बुर्का...भूतिया डांस और अश्लील गाना, अररिया के कोचिंग सेंटर का वीडियो वायरल, थाने पहुंचा मामला
Image Credit: अररिया में भूतिया डांस में बुर्का और अश्लील गाना (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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