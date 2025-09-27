अररिया में 'आई लव मोहम्मद' विवाद से बवाल, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले इलाके में बढ़ा तनाव

Araria News: आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के बीच "आई लव मोहम्मद" विवाद अररिया जिले तक पहुँच गया. शुक्रवार को जोगबनी में इस विवाद से तनाव की स्थिति बन गई. एक युवक ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा. देखते ही देखते भीड़ ने बाजार बंद करा दिया और सड़कों पर पथराव होने लगा.

स्थिति बिगड़ते देख जिले के डीएम, एसपी और एसएसबी की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय लोगों और दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर माहौल शांत कराने की कोशिश की. इसके साथ ही जोगबनी थाना क्षेत्र में शांति मार्च भी निकाला गया. पुलिस ने आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की और विवादित टिप्पणी करने वाले युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

इस घटना ने अमित शाह के प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन से पहले इलाके में तनाव बढ़ा दिया. चुनावी सरगर्मी के बीच हुए इस बवाल ने प्रशासन को चौकन्ना कर दिया है. सुरक्षाबलों ने एहतियातन इलाके में गश्ती बढ़ा दी है ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर न जाए.

विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी दलों पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा करना चाहती हैं. गिरिराज ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस तरह के नारों के पीछे खड़े हैं और ओवैसी जैसे नेता माहौल को भड़काने का काम कर रहे हैं.

गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्षी दल भारत और बिहार के विकास की ओर ध्यान नहीं दे रहे. उनका मकसद केवल सत्ता पाने के लिए समाज को बांटना और आपसी तनाव बढ़ाना है. उन्होंने कहा कि जनता इस साजिश को पहचान चुकी है और समय आने पर इसका जवाब देगी.

इनपुट- कुमार नितेश

