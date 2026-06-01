Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3234975
Zee Bihar JharkhandAraria

अररिया में कलयुगी बेटे की हैवानियत, घरेलू विवाद में पत्थर से कुचलकर पिता मोहम्मद लईक को मार डाला

Araria Crime News: अररिया में कलयुगी बेटे की हैवानियत से हड़कंप मच गया है. घरेलू विवाद में उसने अपने पिता मोहम्मद लईक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में डर का माहौल है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Ranjana Dubey|Last Updated: Jun 01, 2026, 03:43 PM IST

Trending Photos

अररिया में कलयुगी बेटे की हैवानियत
अररिया में कलयुगी बेटे की हैवानियत

Araria Crime News: अररिया जिले के बौसीं थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां आपसी कहासुनी के बाद एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी. यह सनसनीखेज वारदात रविवार (31 मई) की देर रात बौसीं थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मिर्जापुर पंचायत के वार्ड संख्या तीन महसेली गांव में घटी है.

पिता के सिर पर मारा भारी पत्थर
मिली जानकारी के अनुसार, महसेली गांव के निवासी 65 वर्षीय वृद्ध मोहम्मद लईक की उनके ही 24 वर्षीय पुत्र खालिद ने पत्थर से कुचलकर जान ले ली. घटना के संबंध में मृतक की पत्नी मकिना के बयान पर बौसीं थाना में आरोपी पुत्र खालिद के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. मृतक की पत्नी मकिना ने बताया कि रविवार की रात करीब नौ बजे घरेलू विवाद को लेकर घर में झगड़ा हो रहा था. बहसबाजी के दौरान गुस्साए पुत्र खालिद ने अचानक एक भारी पत्थर उठाकर अपने पिता मोहम्मद लईक के सिर पर दे मारा. पत्थर के जोरदार प्रहार से वृद्ध का सिर बुरी तरह फट गया और वे लहूलुहान होकर वहीं जमीन पर गिर पड़े.

यह भी पढ़ें: ड्रग माफिया नीरज गिरफ्तार, हिमाचल और उत्तराखंड तक फैला था नशीली दवाओं का नेटवर्क

Add Zee News as a Preferred Source

घटना के बाग से गांव में पसरा मातम
चीख-पुकार सुनकर जुटे ग्रामीणों के सहयोग से गंभीर रूप से घायल मोहम्मद लईक को तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल अररिया ले जाया गया. हालांकि, चोट इतनी गंभीर थी कि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस खौफनाक वारदात के बाद से गांव में मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं पुलिस मामले की जांच और आरोपी बेटे की गिरफ्तारी में जुट गई है.

TAGS

Araria NewsAraria crime news

Trending news

Araria News
अररिया में कलयुगी बेटे की हैवानियत, घरेलू विवाद में पत्थर से कुचलकर पिता को मार डाला
Supaul News
सुपौल में बाढ़ अवधि का हुआ आगाज, कोसी तटबंध के अंदर बसे लोगों में चिंता बढ़ी
Rabri Devi Bungalow Politics
'हम सरकारी आवास से कोई गलत धंधा नहीं चलाते', मंत्री लेसी सिंह का राजद पर तीखा प्रहार
rims news
तीन महीने से वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों का हंगामा, निदेशक कार्यालय का किया घेराव
rims news
तीन महीने से वेतन नहीं मिलने पर कर्मचारियों का हंगामा, निदेशक कार्यालय का किया घेराव
CM Samrat Choudhary
गया के शुभम कुमार की कामयाबी पर गदगद हुए सीएम सम्राट चौधरी, सोशल मीडिया पर दी बधाई
Jharkhand SIR
आलमगीर आलम ने BLAs को SIR के बारे में बताया और सहयोग करने की अपील की
Jharkhand SIR
आलमगीर आलम ने BLAs को SIR के बारे में बताया और सहयोग करने की अपील की
Madhubani News
बेनीपट्टी में प्रसूता की मौत पर अवैध क्लिनिक में हंगामा, DSP ने संभाली कमान
Bihar Piyush Raj
बिहार के पीयूष राज ने रचा इतिहास, कामयाबी पर गदगद हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी