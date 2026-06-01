अररिया में कलयुगी बेटे की हैवानियत, घरेलू विवाद में पत्थर से कुचलकर पिता मोहम्मद लईक को मार डाला

Araria Crime News: अररिया में कलयुगी बेटे की हैवानियत से हड़कंप मच गया है. घरेलू विवाद में उसने अपने पिता मोहम्मद लईक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद से ही पूरे इलाके में डर का माहौल है.
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Araria Crime News: अररिया जिले के बौसीं थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां आपसी कहासुनी के बाद एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या कर दी. यह सनसनीखेज वारदात रविवार (31 मई) की देर रात बौसीं थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मिर्जापुर पंचायत के वार्ड संख्या तीन महसेली गांव में घटी है.
पिता के सिर पर मारा भारी पत्थर
मिली जानकारी के अनुसार, महसेली गांव के निवासी 65 वर्षीय वृद्ध मोहम्मद लईक की उनके ही 24 वर्षीय पुत्र खालिद ने पत्थर से कुचलकर जान ले ली. घटना के संबंध में मृतक की पत्नी मकिना के बयान पर बौसीं थाना में आरोपी पुत्र खालिद के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. मृतक की पत्नी मकिना ने बताया कि रविवार की रात करीब नौ बजे घरेलू विवाद को लेकर घर में झगड़ा हो रहा था. बहसबाजी के दौरान गुस्साए पुत्र खालिद ने अचानक एक भारी पत्थर उठाकर अपने पिता मोहम्मद लईक के सिर पर दे मारा. पत्थर के जोरदार प्रहार से वृद्ध का सिर बुरी तरह फट गया और वे लहूलुहान होकर वहीं जमीन पर गिर पड़े.
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घटना के बाग से गांव में पसरा मातम
चीख-पुकार सुनकर जुटे ग्रामीणों के सहयोग से गंभीर रूप से घायल मोहम्मद लईक को तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल अररिया ले जाया गया. हालांकि, चोट इतनी गंभीर थी कि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस खौफनाक वारदात के बाद से गांव में मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं पुलिस मामले की जांच और आरोपी बेटे की गिरफ्तारी में जुट गई है.