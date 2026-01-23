J&K Doda Accident: भोजपुर का लाल हरेराम कुंवर शहीद, बेखबर पत्नी पूछ रही-'वो जिंदा तो हैं ना?'

जम्मू-कश्मीर के डोडा में एक भीषण सड़क हादसे में 10 जवान शहीद हो गए, जिनमें बिहार के भोजपुर जिले के हरेराम कुंवर भी शामिल हैं. एक ऑपरेशन के लिए जा रही बुलेटप्रूफ कैस्पर गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिर गई थी. हरेराम की पत्नी और मां को अभी तक उनकी शहादत की खबर नहीं दी गई है, जिससे परिवार अनभिज्ञता में उनके सकुशल लौटने का इंतजार कर रहा है.
जम्मू-कश्मीर के डोडा में गुरुवार दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में 10 भारतीय जवान शहीद हो गए, जबकि 11 अन्य घायल हो गए. यह दर्दनाक घटना तब हुई जब एक ऑपरेशन के लिए जा रही बुलेटप्रूफ कैस्पर गाड़ी ड्राइवर के नियंत्रण खोने के बाद 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी. इस हृदय विदारक दुर्घटना में बिहार के भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड स्थित नथमलपुर गांव के 38 वर्षीय जवान हरेराम कुंवर ने भी देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया. हालांकि, उनकी शहादत की खबर अभी तक उनकी पत्नी और मां को नहीं दी गई है, जिससे परिवार अनजाने में एक बड़ी त्रासदी का सामना कर रहा है. जब मीडियाकर्मी उनके घर पहुंचे, तो शहीद की पत्नी का पहला सवाल था, "वो जिंदा तो हैं ना? कब लौटेंगे?".
जानकारी के अनुसार, यह हादसा भदरवाह-चंबा अंतरराज्यीय सड़क पर 9000 फीट ऊंचे खन्नी टॉप पर हुआ. वाहन में कुल 21 जवान सवार थे, जिनमें से 10 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और 11 को गंभीर चोटें आईं. घायल जवानों को तत्काल एयरलिफ्ट कर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शहीद हरेराम कुंवर अपने पीछे पत्नी और दो बेटों का भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं. परिवार के अन्य सदस्य भी इस दुखद समाचार से अनजान हैं और हरेराम के सकुशल घर लौटने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जबकि नियति ने कुछ और ही तय कर रखा है.
शहीद हरेराम कुंवर का जन्म भोजपुर जिले के नथमलपुर गांव में हुआ था. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 2003 में शाहपुर प्रखंड के बरिसवन गांव से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर पूरी की, जिसके बाद 2005 में आरा के महाराजा कॉलेज से इंटरमीडिएट किया. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना देखा और उसे साकार किया. साल 2011 में उनका चयन दानापुर की प्रतिष्ठित बिहार रेजिमेंट की फोर्थ बिहार यूनिट में हुआ. उनके बड़े भाई जय प्रकाश कुंवर गुंडी गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, वहीं उनकी जुड़वा बहन रिंकी देवी भाई की शहादत की खबर सुनकर बदहवास हैं. पूरा परिवार अब शहीद हरेराम कुंवर के पार्थिव शरीर के घर पहुंचने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, ताकि उन्हें सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा सके.