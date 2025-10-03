Advertisement
Zee Bihar JharkhandAraria

Araria News: कोल्हापुर मदरसे में बच्चे की मौत के बाद बड़ा खुलासा, अररिया के 79 बच्चे रेस्क्यू, गरीबी का फायदा उठाकर 'ठेकेदार' भेज रहे थे बाहर

महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के एक मदरसे से अररिया जिले के 79 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है. यह कार्रवाई तब हुई जब एक बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई. बच्चों को पहले कोल्हापुर CWC और फिर पटना समाज कल्याण विभाग को सौंपा गया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 03, 2025, 04:37 PM IST

महाराष्ट्र के मदरसे से अररिया के 79 बच्चे रेस्क्यू
महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के एक मदरसे में हाल ही में एक बच्चे की करंट लगने से मौत हो गई. इस घटना ने प्रशासन को हिला कर रख दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने मदरसे पर छापेमारी की. जांच के दौरान बिहार के अररिया जिले के 79 बच्चे वहां से पाए गए, जिन्हें तुरंत रेस्क्यू किया गया.

रेस्क्यू किए गए बच्चों को सबसे पहले कोल्हापुर की चाइल्ड वेलफेयर कमिटी (CWC) ने अपनी निगरानी में लिया. इसके बाद सभी बच्चों को समाज कल्याण विभाग, पटना को सौंप दिया गया. अब ये बच्चे अररिया पहुंच गए हैं और जिला प्रशासन की देखरेख में हैं.

अररिया की बाल कल्याण समिति (CWC) के अध्यक्ष दीपक कुमार वर्मा ने बताया कि सभी बच्चों की पहचान की जा रही है और उन्हें उनके माता-पिता या अभिभावकों को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है. इस दौरान सुरक्षा और जांच के सभी प्रावधानों का पालन किया जा रहा है ताकि बच्चों को सुरक्षित घर लौटाया जा सके.

स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि अररिया जैसे इलाकों में गरीबी बड़ी वजह है. गरीब परिवार अपने बच्चों को मुफ्त मजहबी तालीम (दिनी शिक्षा) के नाम पर भेज देते हैं. बताया जाता है कि स्थानीय मौलवी और ठेकेदार ऐसे बच्चों को देश के अलग-अलग हिस्सों में स्थित मदरसों में भेजते हैं.

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दीपक वर्मा ने कहा कि यह जांच का विषय है कि आखिर किन लोगों ने बच्चों को बिहार से बाहर भेजने का काम किया. ऐसे मौलवी और ठेकेदारों की पहचान की जा रही है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोहराई न जा सकें.

अररिया जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक शम्भू रजक ने कहा कि बच्चों को सुरक्षित उनके परिजनों तक पहुंचाने के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है. वहीं, कुछ गार्जियनों ने बताया कि वे यह सोचकर बच्चों को भेजते थे कि उन्हें बेहतर शिक्षा मिलेगी, लेकिन अब उन्हें इस घटना के बाद बड़ा सबक मिला है.

इनपुट- रवि कुमार

Araria News

