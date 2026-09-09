/अररिया में ठनका गिरने से 3 की मौत, पटना, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

मुजफ्फरपुर, पटना और अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट

बिहार में मौसम का हाल एक बार फिर बिगड़ गया है. आपदा प्रबंधन विभाग ने बुधवार को बारिश, आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है. विभाग ने लोगों से कहा कि खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और बिना जरूरत यात्रा करने या खुली जगहों पर जाने से बचने को चाहिए. मुजफ्फपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश की संभावना है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे बिजली कड़कने और आंधी-तूफान के दौरान घर के अंदर रहें या सुरक्षित जगहों पर चले जाएं. मौसम के अस्थिर रहने के दौरान लोगों को खुली जगहों पर न जाने की चेतावनी भी दी गई है.