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अररिया में ठनका गिरने से 3 की मौत, पटना, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

अररिया में बिजली गिरने से चाचा-भतीजे समेत 3 लोगों की मौत हो गई. यह हादसा तब हुआ जब वह खेत में मवेशी लाने गए थे. वहीं, दूसरी तरफ पटना और मुजफ्फरपुर समेत बिहार के कई जिलों में आंधी-पानी को लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 09, 2026, 11:46 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 11:46 PM IST
अररिया में ठनका गिरने से 3 की मौत, पटना, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी
Image Credit: अररिया में ठनका गिरने से चाचा-भतीजों समेत 3 की मौत (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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