/अररिया में ठनका गिरने से 3 की मौत, पटना, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

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बिहार के अररिया जिले में आसमान से बरसी मौत ने एक ही परिवार के तीन लोगों की जान ले ली. 9 सितंबर, 2026 दिन बुधवार को खेत में काम करने के दौरान ठनका की चपेट में आने से सगे चाचा और उनके दो भतीजों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया है. वहीं, मौसम विभाग ने मुजफ्फरपुर, पटना समेत राज्य के कई अन्य जिलों में आंधी, तेज बारिश और ठनका गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
अररिया में ठनका गिरने से चाचा-भतीजों समेत 3 की मौत
अररिया में ठनका गिरने से 3 व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई. तीनों व्यक्ति एक ही परिवार के थे. ये आपस में चाचा-भतीजा थे. घटना ताराबाडी थानाक्षेत्र के तरौना भोजपुर पंचायत की है, जहां तेज बारिश के बीच तीनों खेत से मवेशी लाने गए थे, तभी अचानक से आकाशीय वज्रपात की चपेट में तीनों आ गए और मौके पर ही तीनों की मौत हो गई. घटना के बाद ग्रामीणों ने तीनों को अररिया सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां तीनों व्यक्ति का पोस्टमॉर्टम किया गया. मरने वाले के नाम शनिचर भगत, वीरेन भगत और कन्हैया भगत है.
मुजफ्फरपुर, पटना और अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट
बिहार में मौसम का हाल एक बार फिर बिगड़ गया है. आपदा प्रबंधन विभाग ने बुधवार को बारिश, आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है. विभाग ने लोगों से कहा कि खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और बिना जरूरत यात्रा करने या खुली जगहों पर जाने से बचने को चाहिए. मुजफ्फपुर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश की संभावना है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे बिजली कड़कने और आंधी-तूफान के दौरान घर के अंदर रहें या सुरक्षित जगहों पर चले जाएं. मौसम के अस्थिर रहने के दौरान लोगों को खुली जगहों पर न जाने की चेतावनी भी दी गई है.
पटना और सिवान के लिए भी मौसम की चेतावनी जारी की गई है. दोनों जिलों में मध्यम बारिश, आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं की संभावना है. मौसम विभाग ने अलग से बुधवार को पूरे बिहार में बारिश, आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना जताई है. तेज हवाओं के साथ ऐसे हालात आने वाले दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में बने रहने की उम्मीद है.
बारिश-आंधी और बिजली गिरने की आशंका
अधिकारियों ने लोगों से आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के दौरान खुले खेतों, खेती वाली जगहों, अकेले खड़े पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने को कहा है. लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने और प्रशासन द्वारा जारी मौसम की चेतावनियों और निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है.
इनपुट: कुमार नितेश और आईएएनएस