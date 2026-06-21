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अररिया में नोएडा-असम कंटेनर से मोबाइल चोरी कांड का पर्दाफाश, यूपी-हरियाणा के 4 शातिर गिरफ्तार

अररिया में नोएडा-असम कंटेनर से मोबाइल चोरी कांड का पर्दाफाश कर दिया है. मामले में पुलिस ने यूपी और हरियाणा के 4 शातिर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके पास से 489 Realme फोन, 317 Oppo फोन समेत अन्य चीजें भी बरामद किए हैं.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 21, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:07 PM IST
अररिया में नोएडा-असम कंटेनर से मोबाइल चोरी कांड का पर्दाफाश, यूपी-हरियाणा के 4 शातिर गिरफ्तार
Image Credit: अररिया में नोएडा-असम कंटेनर से मोबाइल चोरी कांड का पर्दाफाश

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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