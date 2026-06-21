/अररिया में नोएडा-असम कंटेनर से मोबाइल चोरी कांड का पर्दाफाश, यूपी-हरियाणा के 4 शातिर गिरफ्तार

मामले की जांच कर रही थी SIT

गिरफ्तार किए गए सदस्यों में से दो उत्तर प्रदेश के मथुरा से, एक नई दिल्ली शाहदरा से और एक हरियाणा सदर नूह से है. पुलिस ने उनके पास से 489 Realme फोन, 317 Oppo फोन बरामद किया है. साथ ही एक Thar गाड़ी (HR26GF/4822) और एक Ciaz गाड़ी (UP 85 AX 9819) भी बरामद किया गया है, दोनों का इस्तेमाल चोरी में किया गया था. इतना ही नहीं उनके साथ-साथ एक लैपटॉप और एक CP Plus DVR भी बरामद किया गया है. बता दें कि SIT इस मामले को सुलझाने के लिए लगातार काम कर रही थी और इस प्रक्रिया में पलवल में दो स्पेशल टीमें भी भेजी गई थीं.