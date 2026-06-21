/अररिया में नोएडा-असम कंटेनर से मोबाइल चोरी कांड का पर्दाफाश, यूपी-हरियाणा के 4 शातिर गिरफ्तार

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Araria News: अररिया पुलिस ने नोएडा से असम जा रहे एक कंटेनर ट्रक से सैकड़ों मोबाइल फोन चोरी होने के मामले को सुलझा लिया है. यह ट्रक 9 जून को अररिया जीरो माइल पर लावारिस हालत में मिला था. इसका ड्राइवर और हेल्पर भाग गए थे और अंदर रखे मोबाइल फोन गायब थे. अररिया टाउन पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज होने के बाद, SP जितेंद्र कुमार की बनाई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने एक अंतर-राज्यीय गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है.
मामले की जांच कर रही थी SIT
गिरफ्तार किए गए सदस्यों में से दो उत्तर प्रदेश के मथुरा से, एक नई दिल्ली शाहदरा से और एक हरियाणा सदर नूह से है. पुलिस ने उनके पास से 489 Realme फोन, 317 Oppo फोन बरामद किया है. साथ ही एक Thar गाड़ी (HR26GF/4822) और एक Ciaz गाड़ी (UP 85 AX 9819) भी बरामद किया गया है, दोनों का इस्तेमाल चोरी में किया गया था. इतना ही नहीं उनके साथ-साथ एक लैपटॉप और एक CP Plus DVR भी बरामद किया गया है. बता दें कि SIT इस मामले को सुलझाने के लिए लगातार काम कर रही थी और इस प्रक्रिया में पलवल में दो स्पेशल टीमें भी भेजी गई थीं.
SP ने क्या बताया?
पुलिस अधीक्षक (SP) के अनुसार, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सक्रिय एक संगठित गिरोह कंटेनरों में ले जाए जा रहे वाहनों से मोबाइल फोन और एक्सेसरीज चुरा रहा था. इस मामले के लिए बनाई गई SIT ने हरियाणा के नूंह सदर पुलिस स्टेशन इलाके के सुडाका से अनवर (उर्फ अनवरुल), नई दिल्ली के शाहदरा से दीपक गुप्ता, उत्तर प्रदेश के मथुरा के मछली मंडी/भरतपुर गेट इलाके से साहिल और उत्तर प्रदेश के कोसी कलां के ग्यासगंज से कामिल (उर्फ किम्मी) को गिरफ्तार किया गया है.
रिपोर्ट: कुमार नितेश