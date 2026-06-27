/अररिया में भारत-नेपाल बॉर्डर पर बवाल: मुहर्रम जुलूस में अचानक पथराव से मची भगदड़, SSB और जोगबनी पुलिस ने संभाला

पुलिस और एसएसबी की त्वरित कार्रवाई से स्थिति पर जल्द ही नियंत्रण पा लिया गया. मिली जानकारी के अनुसार, नेपाल के मटियरवा (रानी) क्षेत्र से ताजिया के साथ आए जुलूस के दौरान अचानक लुक्का के साथ-साथ पत्थरबाजी शुरू हो गई. नेपाल की तरफ से ताजिया लेकर आए लोग भारतीय सीमा के घुसना चाह रहे थे, लेकिन एसएसबी और जोगबनी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मोर्चाबंदी करते हुए नेपाल के ताजिया जुलूस को भारतीय सीमा के प्रवेश नहीं करने दिया. जिस वक्त नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी हुई, उस समय करबला मैदान में जोगबनी के विभिन्न मोहल्लों से आए ताजिया जुलूस भी मौजूद थे. इसी दौरान उपद्रवी तत्वों के द्वारा पत्थरबाजी कर दिया गया, जिससे भगदड़ मच गई.