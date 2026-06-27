/अररिया में भारत-नेपाल बॉर्डर पर बवाल: मुहर्रम जुलूस में अचानक पथराव से मची भगदड़, SSB और जोगबनी पुलिस ने संभाला

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अररिया जिले में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित जोगबनी के चाणक्य चौक पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान अचानक पत्थरबाजी होने से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई. मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना चाणक्य चौक के पास कर्बला मैदान में हुई, जब ताजिया जुलूस के बीच अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई. इस घटना में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए और आस-पास की कई दुकानों की कांच की खिड़कियां टूट गईं. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया.
पुलिस और एसएसबी की त्वरित कार्रवाई से स्थिति पर जल्द ही नियंत्रण पा लिया गया. मिली जानकारी के अनुसार, नेपाल के मटियरवा (रानी) क्षेत्र से ताजिया के साथ आए जुलूस के दौरान अचानक लुक्का के साथ-साथ पत्थरबाजी शुरू हो गई. नेपाल की तरफ से ताजिया लेकर आए लोग भारतीय सीमा के घुसना चाह रहे थे, लेकिन एसएसबी और जोगबनी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मोर्चाबंदी करते हुए नेपाल के ताजिया जुलूस को भारतीय सीमा के प्रवेश नहीं करने दिया. जिस वक्त नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी हुई, उस समय करबला मैदान में जोगबनी के विभिन्न मोहल्लों से आए ताजिया जुलूस भी मौजूद थे. इसी दौरान उपद्रवी तत्वों के द्वारा पत्थरबाजी कर दिया गया, जिससे भगदड़ मच गई.
इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. सूचना मिलने पर जोगबनी के कार्यपालक पदाधिकारी मयंक कुमार, स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) महादेव कामत और SSB ऑफिसर हरेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस और SSB के जवानों ने तुरंत स्थिति को संभाला और भीड़ को हटाया. पुलिस की कार्रवाई और बल प्रयोग के बाद उपद्रवी वहां से भाग गए, जिससे स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो गई। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस ने लोगों से अफवाहों से सावधान रहने की अपील की है.
रिपोर्ट: कुमार नितेश