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अररिया में भारत-नेपाल बॉर्डर पर बवाल: मुहर्रम जुलूस में अचानक पथराव से मची भगदड़, SSB और जोगबनी पुलिस ने संभाला

Muharram 2026: अररिया में भारत-नेपाल बॉर्डर पर मुहर्रम जुलूस में अचानक पथराव से भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई. इस दौरान SSB और जोगबनी पुलिस ने मोर्चा संभाला और भीड़ को हटाया.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 27, 2026, 06:23 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:25 AM IST
अररिया में भारत-नेपाल बॉर्डर पर बवाल: मुहर्रम जुलूस में अचानक पथराव से मची भगदड़, SSB और जोगबनी पुलिस ने संभाला
Image Credit: अररिया बवाल (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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