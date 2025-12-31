अब बाहर जाने की जरूरत नहीं! फारबिसगंज की जनता के लिए नए पार्क के साथ होगा नए साल का स्वागत

New Year 2026: नए साल का काउंटडाउन शुरू होते ही देशभर में उत्साह और उमंग का माहौल बन गया है. लोग बीते साल को अलविदा कहकर नए साल का स्वागत करने की तैयारियों में जुटे हैं. कहीं पहाड़ों की वादियों में सर्द हवा के बीच जश्न मनाने की योजना है तो कहीं धार्मिक स्थलों पर जाकर नए साल की शुरुआत करने की सोच. होटल, पर्यटन स्थल और धार्मिक केंद्रों पर भीड़ बढ़ने लगी है. हर कोई अपने-अपने अंदाज में नववर्ष को खास बनाना चाहता है।

फारबिसगंज में नववर्ष को लेकर खास तैयारियां

इसी बीच बिहार के फारबिसगंज में भी नए साल को लेकर उत्साह चरम पर है. शहर में पहली बार नववर्ष के मौके पर लोगों को एक खास तोहफा मिलने जा रहा है. यहां एक नए पार्क का निर्माण किया जा रहा है, ताकि लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ नए साल की खुशियां मना सकें. कड़ाके की ठंड के बावजूद मजदूर और कर्मचारी दिन-रात इस पार्क को सजाने-संवारने में जुटे हुए हैं.

सेल्फी पॉइंट और बच्चों के लिए मुफ्त झूले

इस नए पार्क में आकर्षक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जहां लोग नए साल की यादगार तस्वीरें क्लिक कर सकेंगे. बच्चों के लिए झूले और खेलने की सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त रखी गई हैं, ताकि हर वर्ग के लोग बिना किसी खर्च के नववर्ष का आनंद ले सकें. बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जिससे परिवार साथ बैठकर जश्न मना सके. पार्क को लाइटिंग और सजावटी लुक देने का काम अंतिम चरण में है.

पहली बार शहर में सरकारी पार्क, लोगों में उत्साह

फारबिसगंज शहर में अब तक एक भी सरकारी पार्क नहीं था, जिस कारण हर साल लोगों को नववर्ष मनाने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता था. लेकिन इस बार हालात बदले हैं. शहर के भीतर ही पार्क बनने से लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पार्क सिर्फ नए साल के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में शहर के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगा.

रिपोर्ट: कुमार नितेश