Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3172385
Zee Bihar JharkhandAraria

Araria News: अररिया में सरेआम गला काटा, फिर भीड़ ने आरोपी को उतारा मौत के घाट, विपक्ष ने सरकार को लिया आड़े हाथ

Araria News: राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि फारबिसगंज में एक घटना सामने आयी है, एक वीडियो में देखा गया कि बीच सड़क पर एक व्यक्ति का गला काट देता है. इस वीडियो को देखकर रोंगटा खड़ा हो गया. पुलिस तमाशबीन बनी हुई है. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 09, 2026, 05:02 PM IST

Trending Photos

भीड़ ने आरोपी को उतारा मौत के घाट, विपक्ष ने सरकार को लिया आड़े हाथ
भीड़ ने आरोपी को उतारा मौत के घाट, विपक्ष ने सरकार को लिया आड़े हाथ

Araria Double Murder: अररिया जिला के फारबिसगंज में एक शख्स की दिनदहाड़े चाकू से गर्दन काटने की वारदात के बाद आरोपी को भीड़ ने पीट-पीटकर पुलिस के सामने ही मार डाला. जिले में हड़कंप मच गया है. अब इस घटना के बाद बिहार का सियासी पारा गर्म हो गया है. इस घटना को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है.

बिहार कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा बिहार में पूरी तरीके से गुंडाराज स्थापित हो गया है. बिहार की वर्तमान सरकार, जो मुख्यमंत्री के पद पाने के लिए लगातार दिल्ली में दरबार कर रहे हैं और बिहार के शासन-प्रशासन को स्ट्रेचर पर डाल कर दिल्ली कुछ करने गए हैं. उन्होंने कहा कि यह पूरी तरीके से बिहार के साथ छलावा है, बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है. उन्हें मालूम है इस सरकार में उनका कुछ नहीं कोई कर सकता है.

वहीं, राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि फारबिसगंज में एक घटना सामने आयी है, एक वीडियो में देखा गया कि बीच सड़क पर एक व्यक्ति का गला काट देता है. इस वीडियो को देखकर रोंगटा खड़ा हो गया. पुलिस तमाशबीन बनी हुई है. उन्होंने कहा कि बिहार को बुरी नजर लग गई है. सता पक्ष के लोग कोई दिल्ली में है, कुछ लोग दिल्ली जाने में व्यस्त हैं, जहां अपराध और भ्रष्टाचार की जोड़ी हिट हो जाती है. वहां पर कानून दम तोड़ते हुए दिखाई देती है. इसका जीता जागता उदाहरण फारबिसगंज की घटना है.

Add Zee News as a Preferred Source

जदयू प्रवक्ता अकबर अली ने कहा कि यह घटना है बहुत ही दुखद है, जो भी इस तरह का कृत किए हैं, उसे प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा. नीतीश कुमार ने कानून के राज स्थापित करने के लिए 20 वर्ष काम किया है. सरकार किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं देती हैं. यहां कानून का राज है.

बीजेपी के प्रवक्ता प्रीति शेखर ने कहा कि फारबिसगंज की घटना बहुत ही दुखद है. उन्होंने कहा कि हम आक्रोश में इतना आत्मघाती कदम ना उठा ले और अपराध की तरफ ना बढ़ जाए, किसी को मौत की घाट ना उतार दें. इस तरह की घटना को लेकर सबको सोचना चाहिए.

रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा

यह भी पढ़ें: आखिर नूर हसन ने ऐसा क्या किया था कि राहुल चौहान को काट दी उसकी गर्दन?

TAGS

Araria Forbesganj MurderBihar News

Trending news

Araria Forbesganj Murder
अररिया में गला काटा, भीड़ ने आरोपी को उतारा मौत के घाट, विपक्ष ने सरकार को घेरा
Samrat Choudhary
सुरक्षा का लेयर बता रहा सम्राट चौधरी की किस्मत चमक रही है, रवाना हुए दिल्ली
Araria Double Murder
आखिर नूर हसन ने ऐसा क्या किया था कि राहुल चौहान को काट दी उसकी गर्दन?
Shakti Singh Yadav
RJD यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं सम्राट चौधरी और लालू प्रसाद यादव उसके चांसलर: शक्ति
Sheohar news
शिवहर में दरोगा के टूटे पैर पर चढ़ा दिया गत्ता, सलाइन पाइप से बांधकर किया इलाज
Bihar News
पैर में कार्टन और स्लाइन पाइप! शिवहर सदर अस्पताल में दिखा इलाज का अजीबोगरीब तरीका
Lakhisarai news
लखीसराय में EOU का एक्शन, पूर्व डीएम मिथिलेश मिश्र के कार्यकाल की फाइलें खंगाली गईं
Bettiah Weather
बाजार समिति में कब्जे से भड़के व्यापारी, नोटिस के बाद भी कार्रवाई न होने पर प्रदर्शन
Rohini Acharya
रोहिणी आचार्य ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर साधा निशाना, BJP को फायदा पहुंचाने के लिए..
Nitish government
TRE 1-TRE 2 में 2 लाख से ज्यादा नौकरियां दीं, TRE 3 में पेपर लीक हुआ: तेजस्वी यादव