नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया मोहम्मद जावेद, बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंक्स खंगाल रही पुलिस

India Nepal border: बिहार के अररिया जिले के भारत नेपाल सीमा जोगबनी बॉर्डर के पास से पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है. पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने 200 ग्राम स्मैक के साथ मोहम्मद जावेद नाम के युवक को पकड़ा है.

गुप्त सूचना पर पुलिस का एक्शन

एसपी अंजनी कुमार ने बताया कि जोगबनी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध स्मैक लेकर बाइक से बथनाहा से टिकूलिया होते हुए नेपाल जाने की फिराक में है. इस सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विशेष छापामारी दल का गठन किया.

नेपाल बॉर्डर से मोहम्मद जावेद गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि दल ने टिकूलिया जाने वाली सड़क पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को चेकिंग दल ने देखा, जो पुलिस को देखकर बाइक घुमाकर भागने की कोशिश करने लगा. छापामारी दल ने तत्परता दिखाते हुए उसे धर दबोचा. पकड़े गए युवक ने पूछताछ में अपना नाम मोहम्मद जावेद थाना बथनाहा, जिला अररिया बताया.

बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक चिन्हित कर रही पुलिस

अंजनी कुमार ने बताया कि पुलिस ने उसकी बाइक की तलाशी ली, जिसमें दो प्लास्टिक की पन्नियों में लगभग 200 ग्राम स्मैक बरामद हुआ. इसके साथ ही एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन और बाइक भी जब्त की गई. एसपी ने बताया कि बंगाल से स्मैक की तस्करी हो रही है. अब पुलिस बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक को चिन्हित कर रही है.

रिपोर्ट: रवि कुमार

