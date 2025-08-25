पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, वोटर अधिकार यात्रा पर प्रदीप कुमार सिंह का तंज

Bihar Chunav 2025: 'यह देश है, कोई धर्मशाला नहीं है. SIR के मुद्दे पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव राजनीतिक स्टंट कर रहे हैं. उनकी दाल गलने वाली नहीं है. कांग्रेस व इन्हीं लोगों ने संविधान का गला दबाया है.' अररिया से एनडीए सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने ये बातें कहीं. उन्होंने दावा कियाा कि इस बार एनडीए को बिहार विधानसभा की 225 सीटें मिलने जा रही हैं. प्रदीप कुमार सिंह ने यह भी कहा कि 10 दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया के दौरे पर आ रहे हैं. यहां का एयरपोर्ट अब चालू हो जाएगा. वे कटिहार में अपने स्वागत समारोह को संबोधित कर रहे थे.

अररिया जाने के दौरान कटिहार में स्वागत समारोह

सीमांचल में एनडीए के इकलौते सांसद प्रदीप कुमार सिंह अररिया जाने के दौरान कटिहार पहुंचे. वहां एनडीए कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. सांसद का अभिनंदन समारोह भी आयोजित किया गया. इस दौरान प्रदीप कुमार सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा पर निशाना साधा.

राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जनता को कर रहे गुमराह

प्रदीप कुमार सिंह ने तंज भरे अंदाज में कहा कि आजादी के बाद से ही SIR का मुद्दा उठता रहा है और इसे कांग्रेस ने ही पैदा किया था. यह कोई नई बात नहीं है. उन्होंने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा महज एक राजनीतिक स्टंट है. इसके नाम पर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है.

पहले संविधान को इनलोगों ने खतरा बताया था

उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले भी ये लोग संविधान को खतरे में बता चुके हैं, लेकिन संविधान को कोई खतरा पैदा ही नहीं हुआ. यह झूठ फैलाया गया कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया.

कांग्रेस और लालूजी ने इतना विकास क्यों नहीं किया

उन्होंने कहा कि देश में चारों ओर चहुंमुखी विकास हो रहा है. आज फोरलेन, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही है और कुछ दिनों बाद से पूर्णिया से हवाई यात्रा शुरू हो रही है. कांग्रेस या लालू जी ने क्यों नहीं यह काम करके दिखाया. उन्होंने जानकारी दी कि 10 दिनों बाद प्रधानमंत्री पूर्णिया आ रहे हैं और यहां के एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे.

विपक्ष की जीत से टपक रही है लार

प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि विपक्ष की जीभ से लार टपक रही है. यह सही बात है कि एनडीए गठबंधन मजबूत है और सभी एकजुट हैं. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को लेकर प्रदीप कुमार सिंह ने कहा, पिछली बार 5 सीटें उन्हें मिली थीं. इस बार भी वे तैयारी कर रहे हैं. लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का हक है. जनता तय करती है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा.