Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2997289
Zee Bihar JharkhandAraria

रानीगंज में नाव गायब होने से मतदाताओं का फूटा गुस्सा, मतदान से वंचित सैकड़ों लोग

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मंगलवार को वोटिंग शुरू हो चुकी है. जहां जहां वोट पड़ रहें हैं वहां पर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. हलांकि वहीं पर रानीगंज विधानसभा के कुछ इलाकों में लोग वोट देने से वंचित रह गए हैं. रानीगंज के कालाबलुआ पंचायत के वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के करीब 1200 से 1500 मतदाता मतदान नहीं कर पाए.

Edited By:  ritesh jaiswal|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 11, 2025, 11:18 AM IST

Trending Photos

रानीगंज में नाव गायब होने से मतदाताओं का फूटा गुस्सा, मतदान से वंचित सैकड़ों लोग

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के वोट 6 नवंबर को हो चुके हैं. अब दूसरे चरण के चुनाव मंगलवार यानि 11 नवंबर को हो रहे हैं. बता दें कि यह 20 जिलो में 122 सीटें पर चुनाव हो रहे हैं. जहां हर जगह पर लगातार वोट पड़ रहे हैं वहीं रानीगंज के कालाबलुआ पंचायत के वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के करीब 1200 से 1500 मतदाता मतदान नहीं कर पाए हैं.

यहां के लोगों का कहना है कि उनके गांव में विद्यालय होते हुए भी यहां मतदान केंद्र नहीं बनाया गया है. इसके बजाय नदी के उस पार, जहां लगभग 200 मतदाता हैं, वहां बूथ बना दिया गया है. यही कारण है कि नाव नहीं मिलने से ग्रामीण नदी पार कर मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सके.

बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि सोमवार रात किसी ने गांव में खड़ी एकमात्र नाव को छिपा दिया. सुबह जब लोग वोट डालने के लिए निकले तो उन्हें नाव कहीं नहीं मिली. नाव न होने की वजह से लोग नदी पार नहीं कर सके, जिसकी वजह से नाराज ग्रामीणों ने “पुल नहीं तो वोट नहीं” का नारा लगाना शुरू कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

bihar chunav 2025second phase voting

Trending news

lal kila blast
लाल किला ब्लास्ट के पीछे स्लीपर सेल और पाकिस्तान? रांची विधायक ने दिया बड़ा बयान
Ghatshila By Election 2025
घाटशिला उपचुनाव में मतदाताओं में जोश हाई, लगी लंबी-लंबी कतारें
bihar chunav 2025
दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग आज, 3.7 करोड़ मतदाता तय करेंगे सत्ता का फैसला
Bihar Second Phase Polling 2025
दूसरे चरण की वोटिंग में तीनों विधानसभा सीट जहानाबाद, घोसी और मखदुमपुर में उत्साह
Ghatshila By Election 2025 Voting
Ghatshila By Election 2025 Live: झारखंड में उपचुनाव की हलचल, घाटशिला विधानसभा सीट पर मतदान शुरू
bihar chunav 2025
'पहले मतदान, फिर जलपान' कैमूर में मतदान जारी, विकास और बदलाव के नाम पर डाले वोट
Bihar Jharkhand Politics
बाबूलाल सोरेन को वोटिंग से पहले झटका, होटल में पैसा बांटने का आरोप
bihar chunav 2025
Exit Poll क्या है, ओपिनियन पोल से कितना होता है अलग? यहां जानें सबकुछ
Bihar Vidhansabha Chunav Second Phase Voting November 2025
दूसरे चरण का 'रण', मतदान का 'प्रण'; 3,70,13,556 वोटर्स के हाथों में इनकी किस्मत
Jharkhand news
दिल्ली मेट्रो धमाके के बाद रेलवे पर हाई अलर्ट, टाटानगर–राउरकेला तक कड़ी सुरक्षा