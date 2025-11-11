रानीगंज में नाव गायब होने से मतदाताओं का फूटा गुस्सा, मतदान से वंचित सैकड़ों लोग

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के वोट 6 नवंबर को हो चुके हैं. अब दूसरे चरण के चुनाव मंगलवार यानि 11 नवंबर को हो रहे हैं. बता दें कि यह 20 जिलो में 122 सीटें पर चुनाव हो रहे हैं. जहां हर जगह पर लगातार वोट पड़ रहे हैं वहीं रानीगंज के कालाबलुआ पंचायत के वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के करीब 1200 से 1500 मतदाता मतदान नहीं कर पाए हैं.

यहां के लोगों का कहना है कि उनके गांव में विद्यालय होते हुए भी यहां मतदान केंद्र नहीं बनाया गया है. इसके बजाय नदी के उस पार, जहां लगभग 200 मतदाता हैं, वहां बूथ बना दिया गया है. यही कारण है कि नाव नहीं मिलने से ग्रामीण नदी पार कर मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सके.

बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि सोमवार रात किसी ने गांव में खड़ी एकमात्र नाव को छिपा दिया. सुबह जब लोग वोट डालने के लिए निकले तो उन्हें नाव कहीं नहीं मिली. नाव न होने की वजह से लोग नदी पार नहीं कर सके, जिसकी वजह से नाराज ग्रामीणों ने “पुल नहीं तो वोट नहीं” का नारा लगाना शुरू कर दिया है.

