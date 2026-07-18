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टेबल पर शराब की बोतल रख बैठे थे गुरु जी, ज्ञान के मंदिर में छलका रहे थे जाम! पुलिस पहुंची और धर ली

Araria News: विद्यालय परिसर में एक शिक्षक की टेबल पर शराब की बोतल मिलने का मामला सामने आया. शराब की बोतल मिलने से हंगामा हो गया. वहीं, पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में लिया है.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 18, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 04:28 PM IST
टेबल पर शराब की बोतल रख बैठे थे गुरु जी, ज्ञान के मंदिर में छलका रहे थे जाम! पुलिस पहुंची और धर ली
Image Credit: (Photo-AI) ज्ञान के मंदिर में &#039;जाम&#039;! टेबल पर शराब की बोतल रख बैठे थे गुरु जीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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