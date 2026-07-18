/टेबल पर शराब की बोतल रख बैठे थे गुरु जी, ज्ञान के मंदिर में छलका रहे थे जाम! पुलिस पहुंची और धर ली

राज्य चुनें
अररिया जिला के एक विद्यालय में शिक्षक की टेबल पर शराब की बोतल मिलने से हंगामा मच गया. ग्रामीणों की शिकायत पर शिक्षक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. मामला जिले के रानीगंज प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय शिव नगर डहरिया का है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में विद्यालय के एक शिक्षक कुर्सी पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके सामने टेबल पर शराब की बोतल रखी हुई नजर आ रही है.
घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण विद्यालय पहुंच गए और शिक्षा के मंदिर में शराब मिलने को लेकर जमकर हंगामा किया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विद्यालय जैसे पवित्र स्थान पर इस तरह की घटना बेहद शर्मनाक है. इससे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है. लोगों ने संबंधित शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.
सूचना मिलने पर रानीगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने टेबल पर रखी शराब की बोतल को जब्त कर लिया. साथ ही संबंधित शिक्षक को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर थाना ले आई. मामले को लेकर विद्यालय परिसर में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.
वहीं, हिरासत में लिए गए शिक्षक ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है. उनका आरोप है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से शराब की बोतल रखकर पूरे मामले को तूल दिया है. उन्होंने निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.
इधर, रानीगंज थाना में इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपी शिक्षक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि जब्त शराब को कब्जे में लेकर मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. वायरल वीडियो की भी जांच की जाएगी तथा जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है और लोग पुलिस जांच के निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं.
रिपोर्ट: