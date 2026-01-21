अररिया में SVU की बड़ी कार्रवाई, 15000 घूस लेते राजस्व कर्मचारी इम्तेयाज आलम रंगे हाथ गिरफ्तार

Revenue Employee Arrested in Araria: बिहार की विशेष निगरानी इकाई (SVU) ने 20 जनवरी 2026 को अररिया जिले के नरपतगंज अंचल में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी इम्तेयाज आलम को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया. आरोपी ने एक ग्रामीण से जमीन के ऑनलाइन रिकॉर्ड में सुधार करने के बदले घूस मांगी थी.
Trending Photos
Special Vigilance Unit Raid in Araria:
बिहार में सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई (SVU) ने एक और बड़ी कार्रवाई की है. अररिया जिले के नरपतगंज अंचल में तैनात एक राजस्व कर्मचारी को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है. SVU की टीम ने मंगलवार, 20 जनवरी 2026 को योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और आरोपी कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ लिया. इस कार्रवाई से अंचल कार्यालय और जिले के अन्य सरकारी विभागों में हड़कंप मच गया है. भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है.
दाखिल-खारिज में सुधार के बदले मांगी थी घूस
गिरफ्तार आरोपी की पहचान इम्तेयाज आलम के रूप में हुई है, जो नरपतगंज अंचल की फरही पंचायत में राजस्व कर्मचारी के पद पर कार्यरत था. घटनाक्रम के अनुसार, नरपतगंज के रामघाट कोशकापुर निवासी कमलेश्वरी यादव ने पटना स्थित विशेष निगरानी इकाई के कार्यालय में एक शिकायत दर्ज कराई थी. परिवादी का आरोप था कि उनके जमीन के कागजातों में दाखिल-खारिज के बाद ऑनलाइन नाम और रकवा गलत दर्ज हो गया था. इसे सुधारने के लिए जब उन्होंने इम्तेयाज आलम से संपर्क किया, तो कर्मचारी ने काम के बदले 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की.
सत्यापन के बाद बिछाया गया गिरफ्तारी का जाल
एडीजी पंकज कुमार दाराद ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद SVU ने गुप्त रूप से मामले का सत्यापन कराया. जांच के दौरान यह पाया गया कि इम्तेयाज आलम ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जब तक उसे 15 हजार रुपये नहीं मिलेंगे, तब तक वह ऑनलाइन रिकॉर्ड में सुधार नहीं करेगा. साक्ष्य मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) के तहत कांड संख्या 03/2026 दर्ज की गई. इसके बाद वरीय पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में एक विशेष 'धावा दल' का गठन किया गया, जिसने अररिया पहुंचकर आरोपी को घूस की रकम लेते हुए धर दबोचा.
ये भी पढ़ें- भोजपुरी स्टार पवन सिंह लखनऊ में हुए आगबबूला, भीड़ से आए कमेंट पर भड़के, वीडियो वायरल
गिरफ्तारी के बाद आरोपी राजस्व कर्मचारी को पटना लाया गया है, जहां उससे गहन पूछताछ की जा रही है. SVU इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस खेल में अंचल कार्यालय के कुछ अन्य कर्मचारी या अधिकारी भी शामिल हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा. साथ ही, आम नागरिकों से अपील की गई है कि यदि कोई सरकारी सेवक काम के बदले पैसे मांगता है, तो वे सीधे विभाग के कंट्रोल रूम नंबर 0612-2506253 या मोबाइल नंबर 9031633644 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.