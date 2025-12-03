Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3027337
Zee Bihar JharkhandAraria

पहले हेलमेट उतरवाया, फिर माथे में मार दी गोली, स्कूटी से स्कूल जा रही महिला टीचर की हत्या

Teacher Shivani Kumari shot dead: अररिया में विद्यालय जाने के दौरान शिक्षिका की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है. शिक्षिका शिवानी कुमारी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली थीं. अपराधियों ने बीच सड़क पर गोली मारी.

 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 03, 2025, 01:11 PM IST

Trending Photos

अररिया में शिक्षिका शिवानी कुमारी की गोली मारकर हत्या
अररिया में शिक्षिका शिवानी कुमारी की गोली मारकर हत्या

Teacher Shivani Kumari: बिहार के अररिया जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब बेखौफ बदमाशों ने स्कूटी से स्कूल जा रही एक महिला शिक्षिका को दिनदहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. वारदात का तरीका इतना क्रूर था कि इलाके में दहशत का माहौल है. बताया जा रहा है कि बदमाशों ने महिला शिक्षिका की स्कूटी रुकवार कर, पहले हेलमेट खुलवाया और फिर माथे में गोली मार दी.

शिक्षिका की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या
नरपतगंज थानाक्षेत्र के खाबदह पंचायत में अज्ञात अपराधियों ने एक शिक्षिका की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी. शिक्षिका शिवानी कुमारी मध्य विद्यालय खाबदह में पदस्थापित थीं और रोजाना फारबिसगंज से विद्यालय आना जाना करती थीं.

हेलमेट खोलवा कर उनके माथे में गोली मार दी
3 दिसंबर, 2025 दिन बुधवार की सुबह 10 बजे जब शिक्षिका अपनी स्कूटी से विद्यालय आ रही थीं, तभी खाबदह शिवमंदिर के पास बीच सड़क पर अज्ञात अपराधियों ने उन्हें रोका और उनका हेलमेट खोलवा कर उनके माथे में गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गयी.

Add Zee News as a Preferred Source

​यह भी पढ़ें: गूगल पर सर्च करो! पता चल जाएगा कौन है अविनाश श्रीवास्तव, जिसने 20 लोगों को मार डाला?

घटना के बाद पूरे इलाके हड़कंप
वहीं, घटना के बाद पूरे इलाके हड़कंप मच गया है. घटना की सूचना मिलते ही जिले के एसपी समेत पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी हुई है.

रिपोर्ट: कुमार नितेश

यह भी पढ़ें: विधायक के शपथ ग्रहण का लगाया स्टेटस, विरोधियों ने युवक को मार दी गोली

TAGS

Araria NewsBihar News

Trending news

Araria News
पहले हेलमेट उतरवाया, फिर माथे में मार दी गोली, स्कूटी से स्कूल जा रही टीचर की हत्या
CSBC Bihar Constable Admit Card Out
जारी हो गया ड्राइवर कांस्टेबल एडमिट कार्ड, तुरंत डाउनलोड कीजिए
Bhojpuri news
त्रिशा कर मधु को क्यों सर्च कर रहे लोग? आखिर क्या है 100 MMS वीडियो का मामला?
avinash srivastava
गूगल पर सर्च करो! पता चल जाएगा कौन है अविनाश श्रीवास्तव, जिसने 20 लोगों को मार डाला?
Dr Rajendra Prasad Jayanti
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर राष्ट्र ने किया नमन
BSEB
बिहार बोर्ड 10वीं-12वीं मॉडल पेपर 2026 जारी, सीधे यहां से PDF डाउनलोड करें
Bhojpuri news
17 साल पहले रिलीज हुई इस भोजपुरी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचा दिया था कोहराम
Dr. Rajendra prasad jayanti
देश ने किया डॉ. राजेंद्र प्रसाद को नमन, पीएम मोदी और सीएम योगी ने दी श्रद्धांजली
gold silver price today
गोल्ड- सिल्वर में बड़ा ट्विस्ट! पटना में आज सोना सस्ता, चांदी ने बढ़ाई चिंता
Bihar News
माचिस है क्या? नहीं...फिर बदमाशों ने ई रिक्शा चालक के साथ वो किया, जो रूह कंपा देगी