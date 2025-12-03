पहले हेलमेट उतरवाया, फिर माथे में मार दी गोली, स्कूटी से स्कूल जा रही महिला टीचर की हत्या

Teacher Shivani Kumari shot dead: अररिया में विद्यालय जाने के दौरान शिक्षिका की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है. शिक्षिका शिवानी कुमारी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली थीं. अपराधियों ने बीच सड़क पर गोली मारी.
Teacher Shivani Kumari: बिहार के अररिया जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब बेखौफ बदमाशों ने स्कूटी से स्कूल जा रही एक महिला शिक्षिका को दिनदहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. वारदात का तरीका इतना क्रूर था कि इलाके में दहशत का माहौल है. बताया जा रहा है कि बदमाशों ने महिला शिक्षिका की स्कूटी रुकवार कर, पहले हेलमेट खुलवाया और फिर माथे में गोली मार दी.
शिक्षिका की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या
नरपतगंज थानाक्षेत्र के खाबदह पंचायत में अज्ञात अपराधियों ने एक शिक्षिका की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी. शिक्षिका शिवानी कुमारी मध्य विद्यालय खाबदह में पदस्थापित थीं और रोजाना फारबिसगंज से विद्यालय आना जाना करती थीं.
हेलमेट खोलवा कर उनके माथे में गोली मार दी
3 दिसंबर, 2025 दिन बुधवार की सुबह 10 बजे जब शिक्षिका अपनी स्कूटी से विद्यालय आ रही थीं, तभी खाबदह शिवमंदिर के पास बीच सड़क पर अज्ञात अपराधियों ने उन्हें रोका और उनका हेलमेट खोलवा कर उनके माथे में गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गयी.
घटना के बाद पूरे इलाके हड़कंप
वहीं, घटना के बाद पूरे इलाके हड़कंप मच गया है. घटना की सूचना मिलते ही जिले के एसपी समेत पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी हुई है.
रिपोर्ट: कुमार नितेश
