फारबिसगंज कांड पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा- 'सरेआम गर्दन कट रही है और सरकार बालू-दारू में मदहोश है'

Tejashwi Yadav on Bihar Government: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की एनडीए सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने राज्य की वर्तमान स्थिति को "प्रशासनिक अराजकता" करार देते हुए कहा कि बिहार अब पूरी तरह से हाथ से निकल चुका है. तेजस्वी ने खजाना खाली होने से लेकर अररिया के फारबिसगंज में हुए वीभत्स हत्याकांड तक पर सरकार को जमकर घेरा.

बिहार का खजाना खाली, न पेंशन, न सैलरी: तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने एक बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया कि बिहार सरकार का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है. उन्होंने कहा कि स्थिति इतनी गंभीर है कि राज्य के पेंशनधारियों को समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है. कर्मचारियों की बात तो छोड़िए, खुद विधायकों और मंत्रियों तक को अभी तक सैलरी नहीं मिली है. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि ठेकेदारों का भुगतान अटका हुआ है और विकास कार्य ठप हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर "डबल इंजन" की सरकार में बिहार का पैसा जा कहाँ रहा है? ऊँची-ऊँची बातें करने वाले एनडीए नेता इस वित्तीय संकट पर चुप्पी साधे हुए हैं.

फारबिसगंज हत्याकांड से बिहार की कट गई नाक : तेजस्वी यादव

अररिया के फारबिसगंज में दिन-दहाड़े एक युवक की गर्दन काटकर सिर लेकर घूमने की घटना पर तेजस्वी यादव ने गहरी संवेदना और आक्रोश व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि बिहार के इतिहास में उन्होंने अब तक इतनी भयावह तस्वीर नहीं देखी थी. सरेआम एक व्यक्ति की हत्या होती है और हत्यारा सिर लेकर घूमता रहता है, यह जंगलराज नहीं तो और क्या है? उन्होंने कहा कि इस घटना ने पूरे देश में बिहार की नाक कटवा दी है. पुलिस और प्रशासन की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? एनडीए के नेता केवल इस जोड़-तोड़ में लगे हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जबकि जनता सड़कों पर कट रही है.

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स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट: तेजस्वी यादव

तेजस्वी ने राज्य की बुनियादी सुविधाओं पर प्रहार करते हुए कहा कि बिहार का पूरा सिस्टम चौपट हो चुका है. अस्पतालों की स्थिति बदतर है; मरीजों को न दवा मिल रही है, न इलाज और न ही स्ट्रेचर. शिक्षा व्यवस्था का भी यही हाल है. उन्होंने कहा कि सरकार के लोग केवल सत्ता के सुख में डूबे हुए हैं और "बालू और दारू" के खेल में मदहोश हैं. सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है और आम आदमी अपनी किस्मत पर रो रहा है. सरकार केवल सरकार बचाने और बनाने के जोड़-तोड़ में लगी रहती है, जनता की समस्याओं से उसे कोई सरोकार नहीं है.

गरीबी, बेरोजगारी और पलायन में बिहार नंबर वन: तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने कहा कि जब भी वे बिहार की गरीबी और पिछड़ेपन की बात करते हैं, तो एनडीए के नेताओं को 'मिर्ची' लग जाती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार को सबसे गरीब राज्य वे नहीं, बल्कि नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है. प्रति व्यक्ति आय में बिहार सबसे नीचे है. गरीबी, बेरोजगारी और पलायन में बिहार नंबर वन पायदान पर है. तेजस्वी ने कहा कि 20 साल से एनडीए राज कर रही है, फिर भी बिहार हर सकारात्मक मानक पर नीचे और अपराध व भ्रष्टाचार में सबसे ऊपर क्यों है? उन्होंने तंज कसा कि जब भी वे सच बोलते हैं, तो भाजपा के लोग उन्हें और लालू जी को गाली देना शुरू कर देते हैं.

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प्रशासनिक अराजकता और गुंडागर्दी का बोलबाला: तेजस्वी यादव

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार में अब गुंडागर्दी सड़कों पर नजर आ रही है. पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है और अपराधी बेखौफ हैं. उन्होंने मुख्यधारा की मीडिया पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब गृह मंत्रालय भाजपा के पास है, तब ऐसी घटनाओं को दबाने की कोशिश की जा रही है. तेजस्वी के अनुसार, राज्य में केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला है और एनडीए की "डबल इंजन" सरकार ने बिहार को कोई विशेष पैकेज या मदद नहीं दी है. किसान ओलावृष्टि से परेशान हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिली. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने अपनी कार्यशैली नहीं बदली, तो जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी.