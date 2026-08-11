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फारबिसगंज में बवाल: शिक्षक ने छात्र को पीटा, गर्दन हो गई टेढ़ी... परिजनों ने किया हंगामा

फारबिसगंज में एक शिक्षक ने बच्चे की पिटाई कर दी, जिससे उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई. इसके बाद परिजनों ने आरोपी शिक्षक के साथ मारपीट की. फिलहाल पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच भी शुरू कर दी है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 11, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:00 PM IST
फारबिसगंज में बवाल: शिक्षक ने छात्र को पीटा, गर्दन हो गई टेढ़ी... परिजनों ने किया हंगामा
Image Credit: फारबिसगंज में बवाल: शिक्षक ने छात्र को पीटा, गर्दन हो गई टेढ़ी (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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