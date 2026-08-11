/फारबिसगंज में बवाल: शिक्षक ने छात्र को पीटा, गर्दन हो गई टेढ़ी... परिजनों ने किया हंगामा

छात्र ने बताया कि ब्रेक के समय पीटीआई शिक्षक असीम कुमार दत्ता उसके पास आए और कथित रूप से बाल पकड़कर उसकी पिटाई करने लगे. छात्र का आरोप है कि शिक्षक ने उसकी पीठ पर भी मुक्का मारा. इसके बाद अचानक उसकी गर्दन में तेज दर्द हुआ और गर्दन एक तरफ झुक गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन ने परिजनों को सूचना दी. छात्र के बड़े भाई के स्कूल पहुंचने पर उसकी हालत देखकर परिवार के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी दी. इसके बाद बच्चे को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया. इसी दौरान परिजनों ने आरोपी शिक्षक के साथ मारपीट कर दी, जिससे शिक्षक भी घायल हो गए.