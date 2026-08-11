/फारबिसगंज में बवाल: शिक्षक ने छात्र को पीटा, गर्दन हो गई टेढ़ी... परिजनों ने किया हंगामा

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अररिया के फारबिसगंज शहर के एसके रोड स्थित शिशु भारती स्कूल में कक्षा चार के एक छात्र की पीटीआई शिक्षक द्वारा कथित रूप से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है. पिटाई के बाद छात्र की गर्दन टेढ़ी हो गई. घटना की सूचना मिलने पर स्कूल पहुंचे परिजनों ने आक्रोशित होकर आरोपी शिक्षक की भी पिटाई कर दी. इसके बाद मौके पर पहुंची फारबिसगंज थाना पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में ले लिया. घायल छात्र और शिक्षक दोनों का इलाज फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया. पीड़ित छात्र की पहचान फारबिसगंज के भागकोहलिया वार्ड संख्या 18 निवासी हर्षित केशव, पिता मनोज कुमार के रूप में हुई है.
छात्र ने बताया कि ब्रेक के समय पीटीआई शिक्षक असीम कुमार दत्ता उसके पास आए और कथित रूप से बाल पकड़कर उसकी पिटाई करने लगे. छात्र का आरोप है कि शिक्षक ने उसकी पीठ पर भी मुक्का मारा. इसके बाद अचानक उसकी गर्दन में तेज दर्द हुआ और गर्दन एक तरफ झुक गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन ने परिजनों को सूचना दी. छात्र के बड़े भाई के स्कूल पहुंचने पर उसकी हालत देखकर परिवार के अन्य सदस्यों को इसकी जानकारी दी. इसके बाद बच्चे को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया. इसी दौरान परिजनों ने आरोपी शिक्षक के साथ मारपीट कर दी, जिससे शिक्षक भी घायल हो गए.
शिक्षक ने बताया कि कुछ बच्चे बदमाशी कर रहे थे और दूसरे वर्ग की पढ़ाई में बाधा डाल रहे थे. इसी को लेकर उन्होंने दो छात्रों को डांटने के साथ पिटाई की थी. बाद में बच्चों ने करीब दो घंटे बाद हर्षित की गर्दन टेढ़ी होने की जानकारी दी. घटना की सूचना मिलने पर फारबिसगंज थानाध्यक्ष मनोज कुमार, पुलिस पदाधिकारी अमित राज और पुलिस बल के साथ स्कूल पहुंचे. पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. बाद में परिजनों की पिटाई से घायल शिक्षक को भी इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया.
घटना को लेकर स्कूल के प्रधानाध्यापक रमेश कुमार झा ने तत्काल कुछ भी कहने से परहेज किया. वहीं, फारबिसगंज थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि शिक्षक को हिरासत में लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है और परिजनों से आवेदन प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: कुमार नितेश