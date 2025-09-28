Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2939811
Zee Bihar JharkhandAraria

दोस्तों के साथ सोया था नीरज गुप्ता, तभी पहुंचा एक युवक और मार दी गोली, मौत

Araria Crime News: अररिया में एक युवक अपने दोस्तों के साथ सोया हुआ था, तभी एक युवक पहुंचा और गोली मारकर हत्या कर दिया. इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि मकान के विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 28, 2025, 12:45 PM IST

Trending Photos

अररिया के जोगबनी में युवक की गोली मारकर हत्या
अररिया के जोगबनी में युवक की गोली मारकर हत्या

Araria News: अररिया जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र के जोगबनी बाजार में रविवार की अहले सुबह एक युवक गोली मारकर हत्या कर दी गई. युवक को पिस्टल सटाकर गोली मारी गई. मृतक की पहचान आरएस थानान्तर्गत केडियापट्टी, वार्ड संख्या चार निवासी नीरज गुप्ता के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि नीरज गुप्ता अपने दोस्तों के साथ सोया हुआ था, तभी एक युवक आया और गोली मार दी.

मामले की छानबीन शुरू
वहीं, स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और आनन-फानन में नीरज को फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल ले गए. वहां पर तैनात चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही जोगबनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि जोगबनी बाजार के एक मकान में आसपी विवाद में युवक की गोलीमार हत्या कर दी गयी. रुपए के लेन-देन में इस घटना को अंजाम दिया गया है.

FSL टीम भी पहुंची
घटनास्थल पर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) टीम भी पहुंची. टीम ने मौके का मुआयना कर साक्ष्य को एकत्रित अपने पास किया. वहीं, फारबिसगंज एसडीपीओ (SDPO) मुकेश कुमार साह को घटना की जानकारी मिलते ही वह तुरंत फारबिसगंज अनुमंडल अस्पताल पहुंचे। 

Add Zee News as a Preferred Source

​यह भी पढ़ें: नवादा में ग्राइंडर ब्लेड से गला रेतकर युवक को उतारा मौत के घाट

जल्द गिरफ्तारी के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश
उन्होंने घटना की विस्तृत जानकारी ली और थानाध्यक्ष को अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं. पुलिस ने बताया कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.

रिपोर्ट: रवि कुमार

यह भी पढ़ें:गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गे 'अंडा' पर पुलिस का बिग एक्शन, करता था रंगदारी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar News

Trending news

Bihar News
दोस्तों के साथ सोया था नीरज गुप्ता, तभी पहुंचा एक युवक और मार दी गोली, मौत
CM nitish kumar
खुश हो जाइए गोपालगंज वासियों! CM नीतीश आज देंगे 158 योजनाओं का तोहफा
bihar chunav 2025
बीजेपी ने बनाई दिग्गजों की फौज! 45 सदस्यीय अभियान समिति की घोषणा, देखें पूरी लिस्ट
PM Modi
'थैंक यू पीएम', सांसद संजय जायसवाल ने उदयपुर झील पर जताया आभार, जानिए क्या बोले
​​Muzaffarpur News
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज करेंगे मुजफ्फरपुर के कटरा चामुंडा देवी की पूजा
BJP
'सीमांचल में एक भी घुसपैठिया नहीं', राजद नेता सिद्दीकी ने BJP पर साधा निशाना
patna news
गंगा की लहरों पर रोमांचक होगी यात्रा, पटना पहुंचा वाटर मेट्रो का पहला जहाज
Jharkhand news
'आई लव महादेव-आई लव मोहम्मद' पर सुदिव्य सोनू का बड़ा बयान
Shailesh Kumar Para Athletics
बिहार के शैलेश कुमार ने रचा इतिहास, नीतीश सरकार देगी 75 लाख रुपए का इनाम
Nawada News
नवादा में ग्राइंडर ब्लेड से गला रेतकर युवक को उतारा मौत के घाट
;