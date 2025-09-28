दोस्तों के साथ सोया था नीरज गुप्ता, तभी पहुंचा एक युवक और मार दी गोली, मौत

Araria News: अररिया जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र के जोगबनी बाजार में रविवार की अहले सुबह एक युवक गोली मारकर हत्या कर दी गई. युवक को पिस्टल सटाकर गोली मारी गई. मृतक की पहचान आरएस थानान्तर्गत केडियापट्टी, वार्ड संख्या चार निवासी नीरज गुप्ता के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि नीरज गुप्ता अपने दोस्तों के साथ सोया हुआ था, तभी एक युवक आया और गोली मार दी.

मामले की छानबीन शुरू

वहीं, स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और आनन-फानन में नीरज को फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल ले गए. वहां पर तैनात चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही जोगबनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि जोगबनी बाजार के एक मकान में आसपी विवाद में युवक की गोलीमार हत्या कर दी गयी. रुपए के लेन-देन में इस घटना को अंजाम दिया गया है.

FSL टीम भी पहुंची

घटनास्थल पर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) टीम भी पहुंची. टीम ने मौके का मुआयना कर साक्ष्य को एकत्रित अपने पास किया. वहीं, फारबिसगंज एसडीपीओ (SDPO) मुकेश कुमार साह को घटना की जानकारी मिलते ही वह तुरंत फारबिसगंज अनुमंडल अस्पताल पहुंचे।

जल्द गिरफ्तारी के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश

उन्होंने घटना की विस्तृत जानकारी ली और थानाध्यक्ष को अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं. पुलिस ने बताया कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा.

रिपोर्ट: रवि कुमार

