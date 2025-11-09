अरवल में अमित शाह का हमला, कहा- लाल झंडे की आड़ में नक्सलवाद लाने की हो रही कोशिश

बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरवल में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और चेतावनी दी कि “लाल झंडे की आड़ में बिहार में नक्सलवाद लाने की कोशिश की जा रही है.” उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी ने राज्य से नक्सलवाद और जंगलराज दोनों को खत्म किया है.

अमित शाह ने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार को भय और हिंसा से मुक्त किया है. अब कोई अपराधी यह हिम्मत नहीं कर सकता कि बिहार में फिरौती मांगे, अपहरण करे या खून-खराबा फैलाए. उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को सतर्क रहना होगा ताकि लाल झंडे की आड़ में ‘माले’ जैसे संगठन दोबारा हिंसा का माहौल न बना सकें. उन्होंने कहा, “इन लाल झंडे वालों को अरवल में ही रोक लीजिए, नहीं तो ये पटना तक पहुंचकर उद्योगों का रास्ता रोक देंगे.”

गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि पहले चरण के मतदान के बाद ही जनता ने मन बना लिया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी. उन्होंने कहा, “लालू की पार्टी का सूपड़ा पहले चरण में ही साफ हो गया है. दूसरे और तीसरे चरण में जनता महागठबंधन को पूरी तरह खत्म कर देगी.”

Add Zee News as a Preferred Source

अमित शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को कभी 15 दिन धूल नहीं लगने देते, लेकिन बिहार में घुसपैठियों के समर्थन में यात्रा निकालते हैं. उन्होंने कहा कि “ये घुसपैठिए गरीबों का हिस्सा छीनते हैं, युवाओं की नौकरियां लेते हैं और देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं.” उन्होंने भीड़ से सवाल किया – “क्या ऐसे लोगों को बिहार में रहना चाहिए?”

अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और बाबू जगजीवन राम का अपमान किया. उन्होंने कहा, “कांग्रेस ने बाबा साहेब को भारत रत्न तब दिया जब वह सत्ता से बाहर हुई. उनके लिए बाबा साहेब सिर्फ वोट बटोरने का साधन हैं, जबकि हमारे लिए वे श्रद्धा के प्रतीक हैं.”

अमित शाह ने बिहार सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये की राशि दी गई है और आगे दो लाख रुपये तक की मदद मिलेगी. उन्होंने कहा, “राजद वाले कहते हैं कि यह राशि वापस ले ली जाएगी, लेकिन वे जान लें – यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है और इसे कोई वापस नहीं ले सकता.”

अमित शाह ने अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि “अब सीतामढ़ी में भी मां जानकी की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर बनेगा.” उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार आने पर बिहार में सड़क, बिजली और उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा.

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब बिहार में एनडीए की सरकार आती है, तो विकास और रोजगार बढ़ता है, लेकिन जब महागठबंधन की सरकार आती है, तो केवल नरसंहार, अपराध और जंगलराज लौट आता है. उन्होंने जनता से अपील की कि एनडीए को भारी बहुमत से जीत दिलाएं ताकि राज्य में शांति और विकास कायम रहे.

इनपुट- आईएएनएस

ये भी पढ़ें- चुनाव-प्रचार के आखिरी दिन रोहतास-औरंगाबाद में सीएम नीतीश की जनसभा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!