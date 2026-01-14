अरवल में पहली महिला SP की तैनाती: डॉ. नवजोत सिमी ने संभाला कार्यभार, अपराधियों में खौफ

Arwal First Female SP Dr. Navjot Simi: अरवल को पहली महिला एसपी मकर संक्रांति पर मिली हैं. डॉ. नवजोत सिमी ने जिले के एसी का कार्यभार संभाल लिया. उन्हौंने इस इस दौरान कहा कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
Arwal News: अरवल जिले को पहली बार महिला पुलिस अधीक्षक के रूप में डॉ. नवजोत सिमी मिली हैं. कार्यभार संभालने के बाद एसपी डॉ. नवजोत सिमी ने मीडिया से बातचीत करते हुए जिलेवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दीं और अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की. इस दौरान जिला पदाधिकारी अमीषा बैंस और पुलिस अधीक्षक नवजोत सिमी मकर संक्रांति के अवसर पर गांधी मैदान में पतंगबाजी भी की.
एसपी डॉ. नवजोत सिमी ने कहा कि पुलिस की सबसे पहली जिम्मेदारी जिले में विधि-व्यवस्था को बनाए रखना है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून का भय हर हाल में स्थापित किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि आम जनता की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा.
डॉ. नवजोत सिमी ने पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग पर जोर देते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन को और अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाएगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं और किसी भी स्तर पर जाति, धर्म, वर्ग या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा.
कार्यभार संभालने के बाद एसपी की अध्यक्षता में जिले के सभी थानेदारों के साथ समीक्षा बैठक भी हुई, जिसमें अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के सख्त निर्देश दिए गए.
रिपोर्ट: संजय रंजन
