अरवल में पहली महिला SP की तैनाती: डॉ. नवजोत सिमी ने संभाला कार्यभार, अपराधियों में खौफ

Arwal News: अरवल जिले को पहली बार महिला पुलिस अधीक्षक के रूप में डॉ. नवजोत सिमी मिली हैं. कार्यभार संभालने के बाद एसपी डॉ. नवजोत सिमी ने मीडिया से बातचीत करते हुए जिलेवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दीं और अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की. इस दौरान जिला पदाधिकारी अमीषा बैंस और पुलिस अधीक्षक नवजोत सिमी मकर संक्रांति के अवसर पर गांधी मैदान में पतंगबाजी भी की.

एसपी डॉ. नवजोत सिमी ने कहा कि पुलिस की सबसे पहली जिम्मेदारी जिले में विधि-व्यवस्था को बनाए रखना है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून का भय हर हाल में स्थापित किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि आम जनता की सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा.

डॉ. नवजोत सिमी ने पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग पर जोर देते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन को और अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाएगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं और किसी भी स्तर पर जाति, धर्म, वर्ग या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

कार्यभार संभालने के बाद एसपी की अध्यक्षता में जिले के सभी थानेदारों के साथ समीक्षा बैठक भी हुई, जिसमें अपराध नियंत्रण और लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन के सख्त निर्देश दिए गए.

रिपोर्ट: संजय रंजन

यह भी पढ़ें: गनोली-बेलदारी की बस्तियों में मेयर ने खुद पहुंचकर बांटा कंबल, चेहरे पर लौटी मुस्कान