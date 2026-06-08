/अरवल में दर्दनाक हादसा: नहर में पलटी तेज रफ्तार सफारी, पटना के 4 युवकों की डूबने से मौत

वाहन में पांच लोग सवार, नहर में गिरा हादसा

जानकारी के अनुसार, वाहन में कुल पांच लोग सवार थे और सभी पटना जिला के अलग-अलग इलाकों जैसे अम्हरा और मनेर से बताए जा रहे हैं. टाटा सफारी पटना की ओर जा रही थी, तभी अचानक चालक ने नियंत्रण खओ दिया और गाड़ी सड़क के किनारे बनी नहर में गिर गई. पानी में गिरते ही गाड़ी के दरवाजे लॉक हो गए, जिससे अंदर बैठे लोग बाहर नहीं निकल सके.