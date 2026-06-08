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अरवल में दर्दनाक हादसा: नहर में पलटी तेज रफ्तार सफारी, पटना के 4 युवकों की डूबने से मौत

Arwal News: बिहार के अरवल जिले के सदर थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तेज रफ्तार टाटा सफारी नहर में पलट गई. हादसे में चार युवकों की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक घायल का इलाज चल रहा है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 08, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:00 AM IST
अरवल में दर्दनाक हादसा: नहर में पलटी तेज रफ्तार सफारी, पटना के 4 युवकों की डूबने से मौत
Image Credit: अरवल में दर्दनाक हादसा: नहर में पलटी तेज रफ्तार सफारी, पटना के 4 युवकों की डूबने से मौत

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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