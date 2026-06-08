/अरवल में दर्दनाक हादसा: नहर में पलटी तेज रफ्तार सफारी, पटना के 4 युवकों की डूबने से मौत

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Arwal News: बिहार के अरवल जिले के सदर थाना क्षेत्र में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. यह घटना अहियापुर लख के पास हुई, जहां तेज रफ्तार टाटा सफारी अनियंत्रित होकर सीधे नहर में जा गिरी और पलट गई. हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए.
वाहन में पांच लोग सवार, नहर में गिरा हादसा
जानकारी के अनुसार, वाहन में कुल पांच लोग सवार थे और सभी पटना जिला के अलग-अलग इलाकों जैसे अम्हरा और मनेर से बताए जा रहे हैं. टाटा सफारी पटना की ओर जा रही थी, तभी अचानक चालक ने नियंत्रण खओ दिया और गाड़ी सड़क के किनारे बनी नहर में गिर गई. पानी में गिरते ही गाड़ी के दरवाजे लॉक हो गए, जिससे अंदर बैठे लोग बाहर नहीं निकल सके.
स्थानीय लोगों की मदद से चला रेस्क्यू ऑपरेशन
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने शोर सुनकर तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सुचना दी. सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. काफी मशक्कत के बाद सभी लोगों को नहर से बाहर निकाला गया और अस्पताल भेजा गया.
चार की मौत, एक घायल का इलाज जारी
अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद चार लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक घायल व्यक्ति का इलाज जारी है. इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
रिपोर्ट: संजय कुमार रंजन