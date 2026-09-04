/अरवल: बाढ़ की चपेट में शादीपुर गांव, सड़कों पर रहने को मजबूर हुए लोग

लगातार बढ़ रहा नदियों का जलस्तर

एक और स्थानीय अखिलेश यादव ने कहा कि घर में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से सड़क पर जानवरों के साथ रहना पड़ रहा है. प्रशासन की ओर से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है. अधिकारी गांव के बाहर तक आकर लौट जाते हैं. बाढ़ का पानी घुसे 8 दिन होने के बावजूद अभी तक नाव की व्यवस्था नहीं की गई है. बता दें कि बिहार में गंगा, गंडक, पुनपुन और दरधा सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे राज्य भर में नए इलाके जलमग्न हो गए हैं. जल संसाधन विभाग के अनुसार, शुक्रवार रात तक पटना के गांधी घाट और मोकामा के हथीडा में गंगा के अपने उच्चतम बाढ़ स्तर को पार करने की आशंका है.