Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Arwal
  • /अरवल: बाढ़ की चपेट में शादीपुर गांव, सड़कों पर रहने को मजबूर हुए लोग

अरवल: बाढ़ की चपेट में शादीपुर गांव, सड़कों पर रहने को मजबूर हुए लोग

अरवल में शादीपुर गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है. साथ ही, तीन ब्लॉक के गांव भी जलमग्न हो गए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की ओर से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Sep 04, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 02:50 PM IST
अरवल: बाढ़ की चपेट में शादीपुर गांव, सड़कों पर रहने को मजबूर हुए लोग
Image Credit: अरवल: बाढ़ की चपेट में शादीपुर गांव (वीडियो ग्रैब)

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पटना जंक्शन के पास होटल में 14 साल की बच्ची से रेप,आरोपी पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज
2
3
4
5