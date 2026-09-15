/Road Accident: वैशाली में डंपर से भिड़ी कार, दो की दर्दनाक मौत, अरवल में नहर में गिरा मिनी ट्रक

यह हादसा अरवल में 9 नंबर पुल से पहले मखदुमपुर जाने वाली नहर के पास हुआ. हादसे के दौरान ट्रक में चालक अमरेंद्र कुमार के अलावा दो नाबालिग बच्चे भी सवार थे. ट्रक के नहर में गिरने के बाद चालक वाहन के अगले हिस्से में बुरी तरह फंस गए. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए और पुलिस को जानकारी दी गई. डायल-112 की टीम भी मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से काफी मशक्कत के बाद चालक और दोनों नाबालिगों को वाहन से बाहर निकाला गया. बताया गया कि अमरेंद्र कुमार चार दिन पहले घर आए थे और देर रात मिनी ट्रक लेकर वाराणसी जाने के लिए निकले थे. इसी दौरान 9 नंबर पुल के पास वाहन अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरा. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.