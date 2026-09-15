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Road Accident: वैशाली में डंपर से भिड़ी कार, दो की दर्दनाक मौत, अरवल में नहर में गिरा मिनी ट्रक

वैशाली के बिदुपुर में देर रात एक कार और डंपर में आमने-सामने हुई टक्कर में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं अरवल में 9 नंबर पुल से पहले मखदुमपुर जाने वाली नहर के पास एक मिनी ट्रक नहर में गिर गया. हादसे के वक्त ट्रक में चालक के अलावा दो नाबालिग बच्चे भी सवार थे.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 15, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 06:52 AM IST
Road Accident: वैशाली में डंपर से भिड़ी कार, दो की दर्दनाक मौत, अरवल में नहर में गिरा मिनी ट्रक
Image Credit: वैशाली में डंपर से भिड़ी कार, दो की दर्दनाक मौत, तीन गंभीर रूप से घायल (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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