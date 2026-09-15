/Road Accident: वैशाली में डंपर से भिड़ी कार, दो की दर्दनाक मौत, अरवल में नहर में गिरा मिनी ट्रक

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वैशाली के बिदुपुर में देर रात एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला. यहां एक कार और डंपर की आमने-सामने टक्कर में दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं. हादसा बिदुपुर थाना क्षेत्र के बिदुपुर-कच्ची दरगाह सिक्स लेन पुल पर चकसिकंदर के पास हुआ. बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार और डंपर के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई.हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची.
स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. तीनों घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.वहीं, हादसे में जान गंवाने वाले दोनों लोगों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है. एसएसपी शुभांक मिश्रा ने हादसे की पुष्टि की है. पुलिस मृतकों की पहचान और दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी है. इसी तरह से अरवल में भी रफ्तार का कहर दखने को मिला. यहां सदर थाना क्षेत्र में देर रात एक मिनी ट्रक नहर में गिर गया.
यह हादसा अरवल में 9 नंबर पुल से पहले मखदुमपुर जाने वाली नहर के पास हुआ. हादसे के दौरान ट्रक में चालक अमरेंद्र कुमार के अलावा दो नाबालिग बच्चे भी सवार थे. ट्रक के नहर में गिरने के बाद चालक वाहन के अगले हिस्से में बुरी तरह फंस गए. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए और पुलिस को जानकारी दी गई. डायल-112 की टीम भी मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से काफी मशक्कत के बाद चालक और दोनों नाबालिगों को वाहन से बाहर निकाला गया. बताया गया कि अमरेंद्र कुमार चार दिन पहले घर आए थे और देर रात मिनी ट्रक लेकर वाराणसी जाने के लिए निकले थे. इसी दौरान 9 नंबर पुल के पास वाहन अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरा. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.