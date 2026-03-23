अब घंटों का सफर मिनटों में! सीएम नीतीश कुमार ने किया 5 नए एक्सप्रेस-वे का ऐलान

Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान अरवल में विकास को लेकर बड़ा ऐलान किया. करपी प्रखंड के बेलखारा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 5 नए एक्सप्रेस-वे बनाए जाएंगे, जिससे यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही ग्रामीण सड़कों का भी चौड़ीकरण किया जाएगा, ताकि गांव-गांव तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके. उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संतुलित विकास पर काम कर रही है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने अरवल जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात भी दी. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज खुलने से स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी और इलाज के लिए दूसरे शहरों पर निर्भरता कम होगी.

नीतीश कुमार ने सात निश्चय योजना के तहत हुए कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि हर घर नल का जल, गली-नाली, शौचालय और रोजगार जैसे क्षेत्रों में व्यापक सुधार हुआ है. कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य नेताओं ने भी विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का भरोसा दिलाया.

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समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अरवल पहुंचे, जहां उन्होंने विकास योजनाओं को लेकर कई अहम घोषणाएं की. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में 6 नए एक्सप्रेस-वे बनाए जाएंगे, जिससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा, ताकि गांवों तक सुगम आवागमन सुनिश्चित हो सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य के हर क्षेत्र का संतुलित विकास करना है. इस दौरान उन्होंने अरवल को मेडिकल कॉलेज की सौगात भी दी, जिससे स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सात निश्चय योजना के तहत हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं से आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है.

रिपोर्ट: संजय कुमार रंजन

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