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जेई का आरोप सर्किट हाउस में पीटा, विधायक बोले सिर्फ फटकार लगाई, दोनों पर FIR

JDU MLA Pappu Kumar Verma: जदयू विधायक पप्पू कुमार वर्मा और जेई नितेश कुमार पर पुलिस ने FIR दर्ज की है. दोनों पक्षों की तरफ से दिए गए आवेदन पर ये कार्रवाई की गई है. दरअसल, जेई का आरोप है कि सर्किट हाउस में मुझे पीटा गया. वहीं, विधायक ने कहा कि सिर्फ फटकार लगाई थी.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 17, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:12 PM IST
जेई का आरोप सर्किट हाउस में पीटा, विधायक बोले सिर्फ फटकार लगाई, दोनों पर FIR
Image Credit: जदयू विधायक पप्पू कुमार वर्मा और जेई नितेश कुमार पर FIR

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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