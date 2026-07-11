/अरवल में भीषण सड़क हादसा: NH-139 पर हाईवा और टेंपो की सीधी टक्कर, 4 लोगों की दर्दनाक मौत

वहीं, गंभीर रूप से घायल दो अन्य लोगों को जब इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी भी मौत हो गई. मृतकों में पति-पत्नी भी शामिल हैं, जो पारसी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं. मिली जानकारी के अनुसार, यह दंपती बैंक से पैसे निकालने के लिए अरवल जा रहा था. अन्य दो मृतकों की पहचान भदासी गांव और गुलि बीघा गांव के निवासियों के रूप में हुई है. इस खौफनाक हादसे में टेंपो का चालक भी बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है.