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अरवल में भीषण सड़क हादसा: NH-139 पर हाईवा और टेंपो की सीधी टक्कर, 4 लोगों की दर्दनाक मौत

Arwal News: अरवल में NH-139 पर हाईवा और टेंपो की सीधी टक्कर हो गई. हादसा इतना भयावह था कि टेंपो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और इस दुर्घटना में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 11, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:06 PM IST
अरवल में भीषण सड़क हादसा: NH-139 पर हाईवा और टेंपो की सीधी टक्कर, 4 लोगों की दर्दनाक मौत
Image Credit: अरवल में भीषण सड़क हादसा (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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