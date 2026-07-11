/अरवल में भीषण सड़क हादसा: NH-139 पर हाईवा और टेंपो की सीधी टक्कर, 4 लोगों की दर्दनाक मौत

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अरवल में शनिवार (11 जुलाई, 2026) को फतेहपुर संडा के पास नेशनल हाईवे-139 पर एक तेज रफ्तार हाईवा और सवारियों से भरे टेंपो के बीच सीधी और भीषण टक्कर हो गई. यह दुर्घटना इतनी भयावह थी कि जोरदार धमाके के साथ टेंपो के परखच्चे उड़ गए और वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. इस दर्दनाक हादसे में चार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. हादसे के तुरंत बाद मौके पर ही दो लोगों ने दम तोड़ दिया.
वहीं, गंभीर रूप से घायल दो अन्य लोगों को जब इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी भी मौत हो गई. मृतकों में पति-पत्नी भी शामिल हैं, जो पारसी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं. मिली जानकारी के अनुसार, यह दंपती बैंक से पैसे निकालने के लिए अरवल जा रहा था. अन्य दो मृतकों की पहचान भदासी गांव और गुलि बीघा गांव के निवासियों के रूप में हुई है. इस खौफनाक हादसे में टेंपो का चालक भी बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. हादसे के कारण नेशनल हाईवे पर चीख-पुकार मच गई और कुछ देर के लिए यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर आवागमन को फिर से बहाल कराया. फिलहाल पुलिस ने चारों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.
रिपोर्ट: संजय कुमार रंजन
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