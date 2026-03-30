अरवल में लाइन होटल पर फायरिंग, CCTV में कैद वारदात, पुलिस फुटेज के आधार पर जांच में जुटी

Arwal Crime News: अरवल में लाइन होटल पर फायरिंग की घटना घटी है. वारदात वहां लगे CCTV में कैद हो गई है. फिलहाल, पुलिस फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है.
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Arwal News: अरवल जिले के सदर थाना क्षेत्र के हसनपुर के पास पटना-औरंगाबाद मुख्य मार्ग पर स्थित घनश्याम लाइन होटल पर बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी. अपराधियों ने करीब 8 राउंड गोलियां चलाईं. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है.
अब इस घटना से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है. पूरी वारदात होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बाइक सवार अपराधी आते हैं और अचानक फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे वहां मौजूद लोग इधर-उधर भागने लगते हैं.
बताया जा रहा है कि लाइन होटल संचालक से पहले भी रंगदारी की मांग की गई थी और इसकी लिखित शिकायत सदर थाना में दी गई थी. इसके बावजूद अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दी है.
घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुट गई है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल, इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है.
रिपोर्ट: संजय रंजन
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