जदयू प्रदेश महासचिव जितेंद्र पटेल गिरफ्तार, हर्ष फायरिंग में युवक को लगी थी गोली

Arwal Crime News: खबर अरवल से है, जहां एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान नर्तकी टीम के एक युवक को गोली लग गई. मामले में पुलिस ने जदयू के प्रदेश महासचिव जितेंद्र पटेल को गिरफ्तार किया है. वही, घायल युवक दाउदनगर शमशेर नगर का रहने वाला है, जिसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद अरवल सदर अस्पताल से पटना एम्स रेफर कर दिया गया.

यह भी पढ़ें: सरकारी स्कूलों, मदरसों और संस्कृत स्कूलों के लिए नया मॉडल टाइम टेबल लागू

पूरी घटना मेहंदिया थाना क्षेत्र के रूपाईछ गांव की है. देर रात उस समय हुई जब शादी के मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुति चल रही थी. स्थानीय लोगों के अनुसार, अचानक गोली चलने की आवाज़ आई और देखते ही देखते माहौल अफरा-तफरी में बदल गया. युवक मंच के पास ही मौजूद था, इसी दौरान उसे गोली लग गई. पुलिस ने फायरिंग के आरोप में त्वरित कार्रवाई करते हुए जदयू के प्रदेश महासचिव जितेंद्र पटेल को गिरफ्तार किया है. घटना में प्रयुक्त हथियार और अन्य साक्ष्यों की जब्ती कर जांच की जा रही है. पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: संजय कुमार रंजन

इधर, सीतामढ़ी में रींगा थाना क्षेत्र के सिरौली गांव में एक शादी समारोह के दौरान डीजे डांस के बीच हुई हर्ष फायरिंग हुई. इस दौरान 14 वर्षीय किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल की पहचान बेलसंड थाना क्षेत्र के राजकुमार शर्मा के पुत्र करण कुमार के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि करण अपने पिता के साथ रिश्तेदार के यहां लड़की की शादी में शामिल होने गया था. इसी दौरान डांस फ्लोर के पास गांव के युवक द्वारा अचानक की गई फायरिंग में एक गोली आकर करण को जा लगी. घटना के बाद परिजन आनन-फानन में उसे शहर के रिंग बांध स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. पुलिस गोली चलाने वाले युवक की पहचान में जुटी हुई है.

रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण