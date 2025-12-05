Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3029912
Zee Bihar JharkhandBH Arwal

जदयू प्रदेश महासचिव जितेंद्र पटेल गिरफ्तार, हर्ष फायरिंग में युवक को लगी थी गोली

Bihar Crime News: अरवल और सीतामढ़ी दो जगहों से शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान दो युवकों को गोली लगने की खबर सामने आई है. अरवल में गोली लगने के मामले में पुलिस ने जदयू के प्रदेश महासचिव जितेंद्र पटेल को गिरफ्तार किया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 05, 2025, 12:23 PM IST

Trending Photos

जदयू प्रदेश महासचिव जितेंद्र पटेल गिरफ्तार, हर्ष फायरिंग में युवक को लगी थी गोली

Arwal Crime News: खबर अरवल से है, जहां एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान नर्तकी टीम के एक युवक को गोली लग गई. मामले में पुलिस ने जदयू के प्रदेश महासचिव जितेंद्र पटेल को गिरफ्तार किया है. वही, घायल युवक दाउदनगर शमशेर नगर का रहने वाला है, जिसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद अरवल सदर अस्पताल से पटना एम्स रेफर कर दिया गया.

यह भी पढ़ें: सरकारी स्कूलों, मदरसों और संस्कृत स्कूलों के लिए नया मॉडल टाइम टेबल लागू

पूरी घटना मेहंदिया थाना क्षेत्र के रूपाईछ गांव की है. देर रात उस समय हुई जब शादी के मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुति चल रही थी. स्थानीय लोगों के अनुसार, अचानक गोली चलने की आवाज़ आई और देखते ही देखते माहौल अफरा-तफरी में बदल गया. युवक मंच के पास ही मौजूद था, इसी दौरान उसे गोली लग गई. पुलिस ने फायरिंग के आरोप में त्वरित कार्रवाई करते हुए जदयू के प्रदेश महासचिव जितेंद्र पटेल को गिरफ्तार किया है. घटना में प्रयुक्त हथियार और अन्य साक्ष्यों की जब्ती कर जांच की जा रही है. पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट: संजय कुमार रंजन

इधर, सीतामढ़ी में रींगा थाना क्षेत्र के सिरौली गांव में एक शादी समारोह के दौरान डीजे डांस के बीच हुई हर्ष फायरिंग हुई. इस दौरान 14 वर्षीय किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल की पहचान बेलसंड थाना क्षेत्र के राजकुमार शर्मा के पुत्र करण कुमार के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि करण अपने पिता के साथ रिश्तेदार के यहां लड़की की शादी में शामिल होने गया था. इसी दौरान डांस फ्लोर के पास गांव के युवक द्वारा अचानक की गई फायरिंग में एक गोली आकर करण को जा लगी. घटना के बाद परिजन आनन-फानन में उसे शहर के रिंग बांध स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. पुलिस गोली चलाने वाले युवक की पहचान में जुटी हुई है.

रिपोर्ट: त्रिपुरारी शरण

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

JDU pradesh mahasachiv Jitendra PatelArwal news

Trending news

JDU pradesh mahasachiv Jitendra Patel
जदयू प्रदेश महासचिव जितेंद्र पटेल गिरफ्तार, हर्ष फायरिंग में युवक को लगी थी गोली
Bettiah GMCH
GMCH का नजारा, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घुमता रहा पिता, मां के गोद में तड़प रहा नवजात
Jharkhand Assembly Winter Session
झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र आज से, जानिए कब पेश होगा बजट, किन मुद्दों पर रहेगी नजर
JP Nadda Deoghar visit
जे.पी. नड्डा का देवघर दौरा: बाबा वैद्यनाथ मंदिर में करेंगे पूजा-अर्चना, जानें...
Jharkhand Weather
झारखंड में ठंड का तांडव! शीतलहर बरपाएगी कहर, 4 डिग्री तक गिर सकता है तापमान
Tuntun Yadav
'चढ़ता तिलक आज देवरु के अंगनवा', टुनटुन यादव का 'लगन' स्पेशल गाना रिलीज
Bihar Weather
बिहार में ठंड का डबल अटैक! पछुआ हवा बढ़ाएगी कंपकंपी, हवा भी 'खतरनाक'स्तर पर
National Anthem Bihar schools
सरकारी स्कूलों, मदरसों और संस्कृत स्कूलों के लिए नया मॉडल टाइम टेबल लागू
Bihar News
पढ़ाई की जगह कराई जा रही है मजदूरी, मोकामा के सरकारी स्कूल का सच उजागर
Dhuska Dish
सुबह-सुबह नास्ते में खाइए झारखंड की फेमस 'धुस्का', यहां से नोट करें रेसिपी