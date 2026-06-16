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'सर्किट हाउस में बुलाकर मुझे पीटा', जदयू विधायक पर बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर का आरोप

Arwal Latest News: जदयू विधायक पप्पू कुमार वर्मा पर बिजली विभाग के कनीय अभियंता ने मारपीट का आरोप लगाया है. वहीं, इस पर विधायक ने सफाई दी है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 16, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:28 PM IST
'सर्किट हाउस में बुलाकर मुझे पीटा', जदयू विधायक पर बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर का आरोप
Image Credit: बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर ने जेडीयू विधायक पर मारपीट का आरोप लगाया

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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