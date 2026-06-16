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Arwal News: अरवल जिला के कुर्था के जदयू विधायक पप्पू कुमार वर्मा और बिजली विभाग के कनीय अभियंता नितेश कुमार के बीच विवाद का मामला सामने आया है. यहां कनीय अभियंता ने सदर थाना में लिखित शिकायत देकर विधायक पर गाली-गलौज, धमकी और मारपीट का आरोप लगाया है.
अभियंता का कहना है कि पहले फोन पर अभद्र व्यवहार किया गया और बाद में सर्किट हाउस में बुलाकर उनके साथ मारपीट की गई. वहीं, विधायक पप्पू कुमार वर्मा ने सभी आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि केवल जनता की शिकायतों के आधार पर अभियंता को कार्य में सुधार के लिए फटकार लगाई थी. मामले से जुड़ा एक कथित ऑडियो क्लिप भी चर्चा में है. हालांकि, उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर जांच शुरू कर दी है.
कनीय अभियंता नितेश कुमार ने सदर थाना में दिए आवेदन में आरोप लगाया कि विधायक पप्पू कुमार वर्मा ने 13 जून, 2026 को फोन और व्हाट्सएप कॉल पर गाली-गलौज की. साथ ही नौकरी नहीं करने देने की धमकी दी. यहां तक की पैसे की भी मांग की गई.
अभियंता का कहना है कि 16 जून को सर्किट हाउस में बुलाकर उनके साथ मारपीट भी की गई. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
वहीं, कुर्था विधायक पप्पू कुमार वर्मा ने सभी आरोपों को निराधार बताया है. विधायक का कहना है कि क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके कारण अभियंता को बुलाकर केवल कार्य में सुधार के लिए डांट-फटकार लगाई गई थी. उन्होंने मारपीट की घटना से साफ इनकार किया है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
रिपोर्ट: संजय रंजन