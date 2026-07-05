/अरवल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जनकपुर धाम रेड लाइट एरिया से 14 हिरासत में, कई नाबालिग लड़कियां रेस्क्यू

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अरवल जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित जनकपुर धाम रेड लाइट एरिया में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित अवैध देह व्यापार के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है.
पुलिस के अनुसार, इनमें महिला संचालिकाएं, एक पुरुष और कई युवतियां शामिल हैं. वहीं, कई नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित संरक्षण में लिया गया है. छापेमारी के दौरान कई कमरों से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है.
पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में नाबालिग लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराए जाने के संकेत मिले हैं. सभी रेस्क्यू की गई नाबालिगों का सदर अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया है और उन्हें काउंसलिंग और पुनर्वास के लिए अल्पवास गृह भेजा जा रहा है.
साइबर डीएसपी मोहम्मद मुशीर आलम ने बताया कि मामले में महिला संचालिकाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और मानव तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है. इस बड़ी कार्रवाई के बाद जनकपुर धाम इलाके में हड़कंप मच गया है.
रिपोर्ट: संजय रंजन