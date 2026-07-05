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अरवल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जनकपुर धाम रेड लाइट एरिया से 14 हिरासत में, कई नाबालिग लड़कियां रेस्क्यू

Arwal News: अरवल मेंरेड लाइट एरिया में पुलिस ने अवैध देह व्यापार के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. इस छापेमारी में कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस के अनुसार, इनमें महिला संचालिकाएं, एक पुरुष और कई युवतियां शामिल हैं.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 05, 2026, 09:47 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:47 PM IST
अरवल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जनकपुर धाम रेड लाइट एरिया से 14 हिरासत में, कई नाबालिग लड़कियां रेस्क्यू
Image Credit: (Z News) अरवल में रेड लाइट एरिया में छापामारीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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