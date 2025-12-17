8 नाबालिग लड़कियों का जबरन बेचा जा रहा था जिस्म, पुलिस ने मारी रेड तो हत्थे चढ़ गए 2 मर्द और 6 महिला

Arwal News: अरवल पुलिस ने रेड लाइट एरिया में नाबालिग लड़कियों से जबरन देह व्यापार का खुलासा किया. साथ ही 16 लोगों को हिरासत में लिया. इनमें छह महिला संचालिकाएं, दो पुरुष संचालक और आठ नाबालिग लड़कियां शामिल हैं.
Arwal/अरवल: अरवल जिले के जनकपुर धाम रेड लाइट एरिया में नाबालिग लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराए जाने का पुलिस ने खुलासा किया है. सदर थाना पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई में 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें महिला और पुरुष संचालक के साथ 8 नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं. पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं.
अरवल एसपी के मनीष कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई. इस कार्रवाई में नाबालिग लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराए जाने का खुलासा हुआ. छापेमारी के दौरान पुलिस ने कुल 16 लोगों को हिरासत में लिया. इनमें छह महिला संचालिकाएं, दो पुरुष संचालक और आठ नाबालिग लड़कियां शामिल हैं.
पुलिस ने मौके से अवैध देह व्यापार में इस्तेमाल होने वाले आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है. हिरासत में ली गई सभी नाबालिग लड़कियों को सदर थाना लाया गया. यहां उनसे पूछताछ के बाद सदर अस्पताल अरवल में मेडिकल जांच कराई गई.
एसपी के मनीष कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में नाबालिग लड़कियों से जबरन अवैध देह व्यापार कराने की पुष्टि हुई है. 8 नाबालिग लड़कियों को अल्पवास गृह भेजा जाएगा. जबकि, छह महिला और दो पुरुष संचालकों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा. वहीं, कार्रवाई के बाद पूरे जनकपुर धाम रेड लाइट एरिया में सन्नाटा पसरा हुआ है.
पुलिस ने दो सगी बहनें को बचाया
बता दें कि मोतिहारी पुलिस ने 17 दिसंबर, 2025 दिन बुधवार को देह व्यापार का खुलासा किया. पुलिस को जब देह व्यापार की गुप्त सूचना मिली, तो अमृता के घर पर छापेमारी की. वहां से छोटी बहन को बरामद किया गया, जिसकी आपबीती सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए. उसने पुलिस को सारी कहानी बताई, इसके बाद पुलिस ने देह व्यापार और मानव तस्करी के इस संगठित गिरोह का पर्दाफाश कर दिया. पुलिस ने इसके बाद बड़ी बहन को भी बरामद कर लिया.
रिपोर्ट: संजय रंजन