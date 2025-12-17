Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3044649
Zee Bihar JharkhandBH Arwal

8 नाबालिग लड़कियों का जबरन बेचा जा रहा था जिस्म, पुलिस ने मारी रेड तो हत्थे चढ़ गए 2 मर्द और 6 महिला

Arwal News: अरवल पुलिस ने रेड लाइट एरिया में नाबालिग लड़कियों से जबरन देह व्यापार का खुलासा किया. साथ ही 16 लोगों को हिरासत में लिया. इनमें छह महिला संचालिकाएं, दो पुरुष संचालक और आठ नाबालिग लड़कियां शामिल हैं. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 17, 2025, 09:44 PM IST

Trending Photos

नाबालिग लड़कियों से जबरन देह व्यापार का खुलासा
नाबालिग लड़कियों से जबरन देह व्यापार का खुलासा

Arwal/अरवल: अरवल जिले के जनकपुर धाम रेड लाइट एरिया में नाबालिग लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराए जाने का पुलिस ने खुलासा किया है. सदर थाना पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई में 16 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें महिला और पुरुष संचालक के साथ 8 नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं. पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं.

अरवल एसपी के मनीष कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई. इस कार्रवाई में नाबालिग लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराए जाने का खुलासा हुआ. छापेमारी के दौरान पुलिस ने कुल 16 लोगों को हिरासत में लिया. इनमें छह महिला संचालिकाएं, दो पुरुष संचालक और आठ नाबालिग लड़कियां शामिल हैं. 

पुलिस ने मौके से अवैध देह व्यापार में इस्तेमाल होने वाले आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है. हिरासत में ली गई सभी नाबालिग लड़कियों को सदर थाना लाया गया. यहां उनसे पूछताछ के बाद सदर अस्पताल अरवल में मेडिकल जांच कराई गई.

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी के मनीष कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में नाबालिग लड़कियों से जबरन अवैध देह व्यापार कराने की पुष्टि हुई है. 8 नाबालिग लड़कियों को अल्पवास गृह भेजा जाएगा. जबकि, छह महिला और दो पुरुष संचालकों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा. वहीं, कार्रवाई के बाद पूरे जनकपुर धाम रेड लाइट एरिया में सन्नाटा पसरा हुआ है.

यह भी पढ़ें: हमदर्दी के पीछे छिपा था हवस का सौदा! दो बहनों की आपबीती, जो रूह कंपा देगी

पुलिस ने दो सगी बहनें को बचाया 
बता दें कि मोतिहारी पुलिस ने 17 दिसंबर, 2025 दिन बुधवार को देह व्यापार का खुलासा किया. पुलिस को जब देह व्यापार की गुप्त सूचना मिली, तो अमृता के घर पर छापेमारी की. वहां से छोटी बहन को बरामद किया गया, जिसकी आपबीती सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए. उसने पुलिस को सारी कहानी बताई, इसके बाद पुलिस ने देह व्यापार और मानव तस्करी के इस संगठित गिरोह का पर्दाफाश कर दिया. पुलिस ने इसके बाद बड़ी बहन को भी बरामद कर लिया.

रिपोर्ट: संजय रंजन

TAGS

Arwal policeBihar News

Trending news

Vaishali news
हमदर्दी के पीछे छिपा था हवस का सौदा! दो बहनों की आपबीती, जो रूह कंपा देगी
Bihar Government Project
बिहार सरकार ने आवारा कुत्तों से निपटने के लिए बनाया एक्शन प्लान, जानिए पूरी डिटेल्स
Nalanda News
शराब पीने के लिए रुपये मांग रहा था, मां ने नहीं दिया तो बेटे ने गोली से उड़ा दिया
Bihar government
थारू समाज को लेकर बिहार सरकार का बड़ा दांव, जानिए क्या है खास
Bihar government
बिहार सरकार का ऐसा फैसला, जिससे मछुआरों को मिलेगा बड़ा फायदा, जानें क्या?
Rituraj Sinha
भाजपा नेता ऋतुराज सिन्हा ने नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से की भेंट
Akshara Singh
'झुमका सवा लाख के' पहनकर छा गईं अक्षरा सिंह, ग्लैमरस लुक गर्दा उड़ा रहा
Durlabh Prasad Ki Dusri Shadi
फिल्मों में भी दिखेगा बिहार का दम! 19 दिसंबर को रिलीज होगी ये खास फिल्म
Bihar News
जलापूर्ति शिकायतों पर मंत्री संजय सख्त, शिकायतों की जांच के लिए भेजी जाएंगी टीम
Amitabh Bachchan
बैंक लूट रोकने में शहीद हुए थे अमिताभ बच्चन! DGP ने किया प्रतिमा का अनावरण