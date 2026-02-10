Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3104098
Zee Bihar JharkhandBH Arwal

बिहार में रफ्तार का तांडव: मुजफ्फरपुर में शिक्षक और अरवल में पुलिसकर्मी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

Muzaffarpur and Arwal accident news: मुजफ्फरपुर में एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने सड़क पार कर रहे एक शिक्षक को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई. वही, अरवल में तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने जांच में जुटे परिवहन विभाग में तैनात पुलिसकर्मी मुकेश कुमार को रौंद दिया,  उनकी भी मौके पर ही मौत हो गई. 

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 10, 2026, 07:59 AM IST

Trending Photos

बिहार में रफ्तार का तांडव: मुजफ्फरपुर में शिक्षक और अरवल में पुलिसकर्मी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत
बिहार में रफ्तार का तांडव: मुजफ्फरपुर में शिक्षक और अरवल में पुलिसकर्मी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

Muzaffarpur and Arwal accident news: मुजफ्फरपुर और अरवल दोनों ही जिलों से हादसे की खबर सामने आई है. मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के मादापुर फोरलेन पर देर शाम एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने सड़क पार कर रहे एक शिक्षक को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई. जबकि अनियंत्रित स्कॉर्पियो पर सवार स्कॉर्पियो छोड़ कर भाग गया. मृतक शिक्षक का नाम दिलीप पांडे बताया जा रहा है. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने फोरलेन को जाम कर दिया और पुलिस के वरिय अधिकारी को बुलाने की मांग करने लगे.

अपने घर जा रहे थे शिक्षक, लेकिन...
मौके पर एसडीपीओ ने पहुंच कर मामला को संभालते हुए आक्रोशित ग्रामीणों को कारवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम हटाया. सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया और दुघर्टनाग्रस्त स्कार्पियो गाड़ी को जब्त कर लिया है.  उसके मालिक का पता लगाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि शिक्षक दिलीप पांडे बजार की ओर अपने घर जा रहे थे. इस दौरान जब वे फोरलेन सड़क को पार कर रहे थे, तभी तेज रफ़्तार में आ रही स्कार्पियो गाड़ी ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी और स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकरा गया. इससे शिक्षक दिलीप पांडे की मौके पर ही मौ हो गई.

रिपोर्ट: मणितोष कुमार

Add Zee News as a Preferred Source

तैनात पुलिसकर्मी मुकेश कुमार को रौंदा
वही, अरवल में मेहंदिया थाना क्षेत्र के वालीदाद के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-139 पर परिवहन विभाग के चालान अभियान के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया. तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने जांच में जुटे परिवहन विभाग में तैनात पुलिसकर्मी मुकेश कुमार को रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. मिली जानकारी के अनुसार, एमवीआई ऑफिसर विपुल कुमार अपनी टीम के साथ एनएच-139 पर वाहनों की जांच और चालान काट रहे थे. तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार हाईवा ट्रक ने अचानक टीम को चपेट में ले लिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सिपाही मुकेश कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एमवीआई ऑफिसर और अन्य पुलिसकर्मी किसी तरह बाल-बाल बच गए.

हादसे के बाद हाईवा ट्रक भी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा पलटा, जिससे ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे प्राथमिक इलाज के बाद पटना के पीएमसीएच रेफर किया गया है. मृतक सिपाही मुकेश कुमार बक्सर जिले के डुमरांव गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं. इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और कुछ देर के लिए एनएच-139 पर यातायात बाधित रहा. मेहंदिया थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

रिपोर्ट: संजय कुमार रंजन

TAGS

Muzaffarpur NewsArwal newsbihar road accident

Trending news

Darbhanga News
दरभंगा मासूम रेप-हत्याकांडः पीड़ित परिवार से मिले मुकेश सहनी, सरकार पर साधा निशाना
BPSSC Enforcement SI Interview 2026
BPSSC Enforcement SI Interview 2026: आ गई इंटरव्यू की तारीख, जानें पूरी डिटेल
Nawada News
बजट सत्र के दौरान तेजस्वी को लगा बड़ा झटका, नीलम परवीन ने RJD से दिया इस्तीफा
Darbhanga News
दरभंगा का कलंकी टीचर! नाबालिग छात्रा से यौन शोषण का आरोप, गिरफ्तार
Aniruddhacharya Maharaj
क्या होता है ‘रुपयों का मेला’, जिसे देख हैरान हुए अनिरुद्धाचार्य महाराज
Bihar News
नीतीश सरकार 60 दिनों के अंदर मुखिया को देगी बंदूक की लाइसेंस, सम्राट चौधरी का आदेश
Ashok Choudhary
'बहू-बेटी को सुरक्षा नहीं दे पाए और महिलाओं की...', अशोक चौधरी का राबड़ी देवी पर तंज
Madhepura news
3 बच्चों की बलि देने जा रहा था तांत्रिक, चंडी स्थान से गिरफ्तार, बैग से मिला छुरा
Begusarai Crime
बेगूसराय: देवर से शादी और पति की हत्या, संपत्ति विवाद में उलझी खून की दास्तां
Bettiah news
Bettiah News: पलंग के लिए पति ने पत्नी को मार डाला, मायके वालों ने लगाया आरोप