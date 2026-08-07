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अरवल में कोर्ट से लौट रही महिला की दिनदहाड़े हत्या, टेंपो रोककर मारी गई 4 गोलियां

Arwal News: अरवल में कोर्ट से लौट रही महिला की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है. अपराधियों ने टेंपो रोककर महिला को 4 गोलियां मार दी है. इस दौरान महिला के साथ चार वर्षों से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे अधिवक्ता पप्पू कुमार भी मौजूद थे. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 07, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:52 PM IST
अरवल में कोर्ट से लौट रही महिला की दिनदहाड़े हत्या, टेंपो रोककर मारी गई 4 गोलियां
Image Credit: (Z News) अरवल में कोर्ट से लौट रही महिला की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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