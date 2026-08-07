/अरवल में कोर्ट से लौट रही महिला की दिनदहाड़े हत्या, टेंपो रोककर मारी गई 4 गोलियां

मोतिहारी में अपराधियों ने युवक को मारी गोली

दूसरी तरफ मोतिहारी में अपराधियों ने एक युवक की पहले पिटाई किया फिर दो गोली मारकर जख्मी कर दिया है. अपराधी यहीं तक नहीं रुके, घायल युवक के पिता ने बताया कि उनके पुत्र को दो गोली मारने के बाद अपराधी उसके कमर में पिस्टल डालकर चकिया थाना पर लेते गए. पुलिस ने गोली मारने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही घायल युवक से पूछताछ कर सच जानने की कोशिश कर रही है कि हकीकत में मामला क्या है. घटना चकिया थाना क्षेत्र के कोयला बेलवा पंचायत के गांव पोखरिया टोला के पास की है. घायल युवक संजय चौरसिया की चकिया अनुमण्डलीय अस्पताल में इलाज चल रहा है.