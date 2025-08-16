Arwal Crime: अपहरण कर युवक की बेरहमी से हत्या, सनसनीखेज वारदात से परिवार में कोहराम
Arwal Crime: अरवल में एक सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि कुर्था थाना क्षेत्र में अपहरण के बाद एक युवक की हत्या कर दी है. विस्तार से जानकारी पूरी खबर पढ़ें. 

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 16, 2025, 04:11 PM IST

Arwal Crime: बिहार के अरवल जिले के कुर्था थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव में एक व्यक्ति का अपहरण कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई. शव के हिस्से अलग-अलग जगहों से बरामद किए गए हैं. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. शनिवार की दोपहर सीकरीया बधार से खेत में काम कर रहे एक किसान को कटा हुआ सिर मिला. सिर को जमीन में खोद कर रखा गया था. खेत में खुदाई कर रहे किसान को सिर मिला इसके बाद किस ने शोर मचाई तो आसपास के किसान मौके पर पहुंचे.

यह भी पढ़ें: गोपालगंज में शराब तस्कर का मौत का तांडव! पीछा कर रही पुलिस टीम पर हमला, जवान की मौत

देखते ही देखते इलाके में अफरातफरी मच गई. ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सिर को कब्जे में ले लिया. इसके बाद 500 मीटर दूर झाड़ियों में शव का धड़ बरामद किया गया.हत्या इतनी बेरहमी से की गई थी कि सिर और धड़ को अलग-अलग फेंका गया था. मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. एक माह पहले झगड़े के बाद मृतक की पत्नी मायके चली आई थी. रक्षाबंधन के पहले मृतक अपने ससुराल कुर्था थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव आया हुआ था. मृतक की पत्नी ने थाने में दर्ज आवेदन में बताया कि उसके पति राजकुमार 12 अगस्त के रात अज्ञात लोगों ने बलपूर्वक उसे रात्रि में उठाकर घसीटते हुए ले गए.

इसके बाद उसने हल्ला गुल्ला किया तब जाकर परिवार के लोग जगे लेकिन तब तक उसे अज्ञात लोक लेकर चले गए थे. 13 अगस्त को मृतक की पत्नी रूबी कुमारी ने कुर्था थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी. मृतक अरवल सदर थाना क्षेत्र के खानकुलीपुर गांव का रहने वाला था. वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. मृतक की शादी 15 साल पहले हुई थी और उसके पांच बेटियां व दो बेटे हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर किसी भी अधिकारी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है.

इनपुट- संजय कुमार रंजन

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Arwal newscrime newsBihar News

