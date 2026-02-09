इलाज करा रही पांचवीं लड़की खोलेगी राज: चार सहेलियों की मौत के बाद इकलौती चश्मदीद का परिवार गांव से बाहर; जांच में पुलिस को हो रही मुश्किल

Bihar News: औरंगाबाद पुलिस के अनुसार, जब हसपुरा स्टेशन हाउस ऑफिसर और सब-डिविज़नल पुलिस ऑफिसर, दाउदनगर, जांच के लिए गांव पहुंचे, तो उन्हें बताया गया कि चारों मृत लड़कियों का अंतिम संस्कार 29 जनवरी को ही कर दिया गया था.
Aurangabad News: बिहार के औरंगाबाद जिले के हसपुरा ब्लॉक की एक गरीब दलित बस्ती की 10 से 14 साल की पांच लड़कियों के पास एक-दूसरे के अलावा अपना कहने को कुछ नहीं था. इनमें से 4 की जान जा चुकी है. यह खबर हसपुरा पुलिस स्टेशन तक 1 फरवरी को यानी दो दिन बाद पहुंची कि दलित बस्ती में पांच लड़कियों ने ज़हर खा लिया था और उनमें से सिर्फ़ एक बची थी और उसका इलाज चल रहा था.
2 फरवरी को औरंगाबाद पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा कि वे माता-पिता के बयान दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं. यह मुश्किल हो रहा है क्योंकि वे गांव में नहीं हैं. पुलिस गांववालों और अन्य लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है और सबूत इकट्ठा कर रही है. मौतों के कारणों की आगे की जांच जारी है.
औरंगाबाद पुलिस के अनुसार, जब हसपुरा स्टेशन हाउस ऑफिसर और सब-डिविज़नल पुलिस ऑफिसर, दाउदनगर, जांच के लिए गांव पहुंचे, तो उन्हें बताया गया कि चारों मृत लड़कियों का अंतिम संस्कार 29 जनवरी को ही कर दिया गया था. जिस दलित गांव में लड़कियां रहती थीं, वह 25 से 30 घर हैं.
