Aurangabad News: 3 बैंक लॉकर, गहने और करोड़ों की जमीन... औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक के ठिकानों को SVU को क्या-क्या मिला?

Aurangabad SVU Raid: बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही भ्रष्टाचार पर नकेल कसनी शुरू हो गई है. इसी कड़ी में विशेष निगरानी इकाई (SVU) ने आज (रविवार, 23 नवंबर) औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के ठिकानों पर छापा मारा. जानकारी के मुताबिक, उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के पटना, जहानाबाद और औरंगाबाद स्थित चार ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई. यह कार्रवाई PCA और आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज कांड संख्या के आधार पर कोर्ट से प्राप्त सर्च वारंट के बाद की गई. छापेमारी पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के पश्चिमी शिवपुरी मानस मार्ग स्थित निजी आवास, औरंगाबाद कार्यालय आवास तथा जहानाबाद के सुमैरा स्थित पैतृक निवास पर की गई.

छापेमारी में SVU को क्या-क्या मिला?

जांच के दौरान SVU को कुल 12.43 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति का पता चला है. टीम ने तीन बैंक लॉकर, गहने और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए हैं. पटना स्थित आवास से जमीन के कुल 10 कागजात बरामद किए गए, जिनमें से 6 कागजात उनकी पत्नी माधुरी देवी के नाम पर हैं. ये सभी जमीनें मानस मार्ग में स्थित हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 6 करोड़ रुपये बताई जा रही है. वहीं जहानाबाद स्थित पैतृक आवास से पत्नी और अन्य परिजनों के नाम पर चार जमीन के दस्तावेज मिले हैं, जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ 78 लाख रुपये आंकी गई है.

तीनों बैंक लॉकरों को खोला जाएगा

SVU अधिकारियों के अनुसार बरामद किए गए तीनों बैंक लॉकरों को एक से दो दिनों में खोला जाएगा. जांच की प्राथमिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अधीक्षक अनिल कुमार आजाद ने अपनी सेवा अवधि में 1.58 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की है. मामले में आगे की जांच जारी है.

रिपोर्ट- प्रकाश सिन्हा