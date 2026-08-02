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औरंगाबादः कार्यपालक पदाधिकारी की गोली मारकर हत्या, शरीर पर मारपीट के निशान भी मिले

Aurangabad Crime News: औरंगाबाद में डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की अपराधियों ने निर्मम हत्या कर दी है. अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया, जब वे अपने निजी वाहन से डेहरी ऑन सोन से बारुण के रास्ते पटना की ओर जा रहे थे.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 02, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:19 AM IST
औरंगाबादः कार्यपालक पदाधिकारी की गोली मारकर हत्या, शरीर पर मारपीट के निशान भी मिले
Image Credit: औरंगाबादः कार्यपालक पदाधिकारी की गोली मारकर हत्या, शरीर पर मारपीट के निशान भी मिले (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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