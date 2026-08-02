/औरंगाबादः कार्यपालक पदाधिकारी की गोली मारकर हत्या, शरीर पर मारपीट के निशान भी मिले

बताया जाता है कि जब यह डेहरी से देर रात पटना लौट रहे थे, इसी दौरान औरंगाबाद जिला के बारुण में धनौती पुल के पास उनकी हत्या कर दी गई है. उनके शरीर पर चोट के गंभीर निशान है. जानकारी के मुताबिक, विमल कुमार कल यानी शनिवार (01 अगस्त) की देर रात पटना से लौट रहे थे. इसी दौरान बदमाशों ने रास्ता रोककर उनकी कार रुकवाई और फायरिंग कर दी. गोली लगने से बुरी तरह से घायल होने पर उन्हें इलाज के लिए जमुहार के नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें घोषित कर दिया. उनके शरीर पर चोट के गंभीर निशान भी पाए गए हैं. पहले तो जानकारी मिली कि उन्हें गोली मारी गई है, लेकिन बाद में पता चला कि उनके शरीर पर मारपीट किए जाने और धारदार हथियार से हमला किए जाने के निशान भी हैं.